Les employés et retraités de la Banque Nationale remettent un don de 3,64 millions de dollars à Centraide United Way





MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Pour cette 41e édition de la campagne de collecte de fonds au profit de Centraide United Way, les employés et retraités de la Banque Nationale surpassent les résultats de l'an dernier en remettant un don de 3,64 millions de dollars. C'est plus de 19 millions de dollars qui ont été remis au cours des six dernières années.

Citation

« Je salue la générosité de nos employés qui, grâce à leurs efforts et leur créativité, nous permettent année après année d'avoir un impact positif dans la vie des gens », a mentionné Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale. « La Banque Nationale est un donateur généraliste, un rôle important pour continuer de rejoindre un maximum de causes et de communautés en situation précaire. Centraide United Way fait en ce sens un travail remarquable que nos employés sont heureux d'appuyer avec coeur. »

Faits saillants

Le don de 3,64 millions de dollars est composé des contributions de milliers d'employés et retraités de la Banque Nationale à travers le Canada et d'un don institutionnel.

L'équipe de la 41e campagne Centraide United Way de la Banque Nationale a pu compter sur l'appui de quatre cogouverneurs :

Jean-François Babin, vice-président exécutif et directeur général, cochef taux d'intérêt, devises et matières premières



Laurent Blanchard, premier vice-président, Vente et service à distance

, premier vice-président, Vente et service à distance

Mario Desautels, premier vice-président, Stratégie, Solutions et Processus Entreprises

, premier vice-président, Stratégie, Solutions et Processus Entreprises

Nancy Paquet, vice-présidente, Investissement

Plus de 200 employés de la Banque ont démontré leur créativité et leur engagement envers la cause de multiples façons

Participation à la Coupe Centraide (catégories récréative et élite)



Organisation d'activités de financement diversifiées par les employés, dont :



Mise sur pied d'un marché de Noël





Clinique de conseils LinkedIn et prise de photos professionnelles pour les employés





Orchestration d'un atelier permettant la détente avec le rire

Lien connexe

www.centraide.ca

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 262 milliards de dollars au 31 octobre 2018, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 23 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

