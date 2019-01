Élections Ontario remporte six prix lors du Symposium international des affaires électorales





TORONTO, le 31 janv. 2019 /CNW/ - Élections Ontario a remporté six prix lors de la cérémonie de remise des Prix électoraux internationaux (International Electoral Awards), dans le cadre du 17e Symposium international des affaires électorales, qui s'est tenu à Accra (Ghana) du 27 au 30 janvier 2019.

Au cours de ce symposium de quatre jours, qui a rassemblé des organismes de gestion électorale (OGE) de plus de 50 pays, le directeur général des élections de l'Ontario, Greg Essensa, a été invité à participer à trois tables rondes portant sur les thèmes suivants : le rôle des élections dans la promotion de la démocratie, les moyens de mobiliser les jeunes et d'attirer les nouveaux électeurs, et l'instauration d'un climat de confiance vis-à-vis des OGE avant la tenue d'une élection.

Le Centre international d'études parlementaires (International Centre for Parliamentary Studies) et le Centre international de psychologie électorale (International Centre for Electoral Psychology) ont instauré les Prix électoraux internationaux pour reconnaître le travail des acteurs électoraux et souligner leur importante contribution au processus démocratique.

Prix électoraux internationaux

Le prix du commissaire aux élections de l'année et le prix de la gestion électorale ont été remis au directeur général des élections de l' Ontario , Greg Essensa . Ces prix sont décernés aux fonctionnaires électoraux qui ont relevé les défis inhérents à la tenue d'élections sûres et transparentes.





et le ont été remis au directeur général des élections de l' , . Ces prix sont décernés aux fonctionnaires électoraux qui ont relevé les défis inhérents à la tenue d'élections sûres et transparentes. Le prix de la commission électorale de l'année récompense les efforts déployés par Élections Ontario pour recenser les pratiques exemplaires et établir des politiques fondées sur des données probantes afin de soutenir et d'améliorer ses travaux.





récompense les efforts déployés par Élections pour recenser les pratiques exemplaires et établir des politiques fondées sur des données probantes afin de soutenir et d'améliorer ses travaux. Le prix de la participation des minorités met à l'honneur les organismes de gestion électorale et les fonctionnaires électoraux qui ont consenti des efforts considérables pour garantir, renforcer et faire valoir le droit de vote des minorités. Élections Ontario a remporté ce prix pour la deuxième année consécutive.





met à l'honneur les organismes de gestion électorale et les fonctionnaires électoraux qui ont consenti des efforts considérables pour garantir, renforcer et faire valoir le droit de vote des minorités. Élections a remporté ce prix pour la deuxième année consécutive. Le prix de mobilisation des nouveaux électeurs récompense le lancement, par Élections Ontario , de l'initiative de « vote éclair » destinée à démystifier le vote pour les nouveaux électeurs. Ce projet a été mené conjointement avec le Democratic Engagement Exchange de l'Université Ryerson.





récompense le lancement, par Élections , de l'initiative de « vote éclair » destinée à démystifier le vote pour les nouveaux électeurs. Ce projet a été mené conjointement avec le Democratic Engagement Exchange de l'Université Ryerson. Le prix de l'ergonomie électorale souligne les initiatives exceptionnelles visant à optimiser les procédures de vote en fonction des caractéristiques particulières de l'électorat.

Citation

« En 2018, nous avons pris des mesures importantes pour moderniser les élections en Ontario afin de mieux servir les électeurs, tout en préservant l'intégrité du vote. Ces prix témoignent de l'engagement inébranlable d'Élections Ontario à accorder la priorité aux besoins des électeurs. Je suis honoré que notre travail et la collaboration de nos partenaires soient reconnus sur la scène internationale. »

- Greg Essensa, directeur général des élections de l'Ontario

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

Also available in English

SOURCE Elections Ontario

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 12:55 et diffusé par :