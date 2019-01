9 cadres sur 10 au Canada trouvent qu'il est difficile de recruter des candidats compétents pour des postes professionnels





Un sondage mené auprès des CFO révèle également que pourvoir les postes en finance peut prendre au moins un mois

TORONTO, le 31 janv. 2019 /CNW/ - Le contexte d'embauche actuel fait en sorte qu'il est difficile pour les entreprises d'attirer les meilleurs talents, ce qui peut ralentir l'ensemble du processus. Selon un nouveau sondage mené par Robert Half Finance et Comptabilité, plus de 9 CFO canadiens sur 10 (92 %) ont remarqué qu'il est complexe de trouver des candidats compétents pour des postes professionnels. Par conséquent, les répondants ont indiqué que leur recherche pouvait prendre plus d'un mois (quatre semaines en moyenne) pour pourvoir un poste d'employé en finance ou en comptabilité, et cinq semaines pour un poste de gestionnaire.

« Il s'agit d'un marché du travail concurrentiel, et les organisations devraient prioriser en permanence le recrutement, même si elles ne cherchent pas activement à pourvoir un poste vacant, a expliqué Greg Scileppi, président des activités internationales de dotation en personnel, Robert Half. En entretenant des relations avec des candidats potentiels intéressants et en faisant preuve de souplesse en ce qui concerne les conditions d'embauche, nous nous assurons que les talents sont facilement accessibles lorsque du soutien additionnel devient nécessaire. »

« Envisagez de faire appel à une firme de recrutement qui s'appuie sur de vastes réseaux de contacts et a la capacité de dénicher les professionnels les plus recherchés, a ajouté M. Scileppi. Les recruteurs réduisent considérablement le temps qu'il faut pour trouver la bonne personne et peuvent aider les entreprises à trouver rapidement leurs meilleurs candidats, surtout dans un contexte d'embauche concurrentiel où les plus compétents peuvent recevoir de nombreuses offres d'emploi. »

Robert Half Finance et Comptabilité propose sept astuces afin de simplifier le processus d'embauche :

Peaufinez la description de poste. Décrivez avec exactitude les compétences nécessaires pour le poste, mais concentrez-vous surtout sur les trois ou quatre responsabilités cruciales que les meilleurs candidats doivent posséder. Réévaluez les exigences rigoureuses. Une liste exhaustive des compétences et des qualifications nécessaires risque d'éliminer d'excellents candidats qui pourraient n'avoir besoin que d'une formation un peu plus poussée. Recherchez des compétences générales. La communication, le souci du détail et l'enthousiasme pour l'apprentissage continu sont des qualités qui aident à indiquer un potentiel à long terme et une culture organisationnelle qui conviendraient à votre entreprise. Déterminez à l'avance les paramètres d'embauche. Assurez-vous que toutes les approbations pour le poste sont en place avec une échelle de rémunération souple, afin qu'une offre puisse être faite rapidement à un candidat de premier plan. Consolidez les entrevues. Coordonnez les horaires avec les personnes menant les entrevues à l'interne. Si vous devez revoir le candidat lors d'un deuxième tour, essayez de le faire le lendemain. Gardez le contact. Les candidats peuvent perdre tout intérêt à l'égard du poste s'ils doivent attendre trop longtemps. Soyez proactif lorsque vous fournissez des mises à jour et répondez rapidement s'ils ont d'autres questions. Travaillez avec une firme de recrutement. Les recruteurs peuvent aider à gérer les aspects fastidieux du processus d'embauche et proposer des candidats qualifiés en temps opportun.

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half Finance et Comptabilité et mené par une firme de sondage indépendante auprès de CFO. Il est fondé sur les réponses de plus de 300 CFO dans des entreprises canadiennes comptant 20 employés ou plus.

Robert Half Finance et Comptabilité

Fondée en 1948, Robert Half Finance et Comptabilité, une division de Robert Half, est la plus grande firme de recrutement spécialisée en finance au monde. L'entreprise compte plus de 300 bureaux dans le monde. Pour en savoir plus, visitez roberthalf.ca/finance. Pour des conseils de carrière en finance et en comptabilité et des conseils de gestion, visitez notre blogue.

SOURCE Robert Half Finance et Comptabilité

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 12:42 et diffusé par :