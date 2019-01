Le gouvernement du Canada félicite la Première Nation de Membertou à l'occasion de l'ouverture officielle du centre de quilles et de divertissement Lanes at Membertou





PREMIÈRE NATION DE MEMBERTOU, TERRITOIRE DES MI'KMAQ, NS, le 31 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les possibilités de développement économique et la croissance dans les communautés des Premières Nations.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a offert ses félicitations au chef Terry Paul, au conseil et à la Première Nation de Membertou à l'occasion de l'ouverture officielle du centre de quilles et de divertissement Lanes at Membertou.

Construit sur le territoire de la Première Nation, le centre offre 16 allées de quilles-chandelles, des simulateurs multisports, notamment le golf et le football, et une aire de restauration. À ce jour, Lanes at Membertou a créé 68 nouveaux emplois à temps plein et à temps partiel dans la communauté.

Services aux Autochtones Canada est heureux de soutenir Lanes at Membertou par le biais du Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques.

Citations

« Notre gouvernement est fier de travailler en partenariat avec les Premières Nations pour appuyer de nouvelles possibilités de développement économique. Je tiens à féliciter la Première Nation de Membertou à l'occasion de l'ouverture officielle de Lanes at Membertou. Non seulement ce centre offrira aux membres de la communauté un formidable endroit où se divertir, mais il créera aussi des emplois à temps plein et à temps partiel qui stimuleront l'économie locale. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Lanes at Membertou est une véritable expérience sociale tant pour notre communauté que pour les visiteurs de Membertou. Notre célébration d'inauguration est l'aboutissement de beaucoup de travail acharné, de planification et d'une grande vision pour l'avenir des loisirs dans notre communauté. Avec la résurgence de ce jeu dans notre région, nous nous réjouissons à la perspective des nombreuses parties qui se dérouleront dans notre installation au cours des années à venir. »

Chef Terry Paul

Première Nation de Membertou

Faits en bref

La Première Nation de Membertou est une communauté autochtone urbaine située au coeur de la ville de Sydney , en Nouvelle-Écosse. Elle compte une population inscrite totale de 1 550 personnes, dont environ 930 vivent dans la réserve.

est une communauté autochtone urbaine située au coeur de la ville de , en Nouvelle-Écosse. Elle compte une population inscrite totale de 1 550 personnes, dont environ 930 vivent dans la réserve. Le centre Lanes at Membertou sera la première salle de quilles de la région de Sydney depuis la fermeture du centre Heather Lanes en 2010.

Liens connexes

Première Nation de Membertou (en anglais seulement)

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 12:20 et diffusé par :