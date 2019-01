Capital Nx Phase émet des actions en règlement de dettes





QUÉBEC, 31 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Capital Nx Phase inc. (la « Société ») annonce que la Société a convenu de régler partiellement ses dettes de 196 500 $ envers certains créanciers de la Société en émettant 13 100 001 actions ordinaires du capital social de la Société au prix de 0,015 $ par action ordinaire dont 2 266 667 actions ordinaires ont été émises à Alain Landry et 3 400 000 actions ordinaires à Gestion PGW S.A. pour un paiement partiel total de 85 000 $. M. Alain Landry et Gestion PGW S.A. sont des « personnes apparentées » au sens donné à ce terme au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Les actions émises dans le cadre de la transaction de règlement de dettes seront assujetties à une période de détention minimale de quatre mois plus un jour.



Le montant total des dettes dues à Alain Landry et Gestion PGW S.A. totalisait en date du 31 décembre 2017 la somme de 670 767 $ dont une somme de 355 586 $ à Alain Landry et de 315 181 $ à Gestion PGW S.A en vertu de contrats de services.

Cette émission d'actions ordinaires constitue, avec Alain Landry et Gestion PGW S.A., une « opération avec une personne apparentée » aux termes du Règlement 61-101, mais bénéficie d'une dispense de l'obligation d'évaluation officielle et de l'approbation des actionnaires puisque la juste valeur marchande des actions émises ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de Capital Nx Phase inc.

Le paiement du solde des dettes de la Société au 31 décembre 2017 représentant un montant total de 585 767 $, soit 321 586 $ pour M. Alain Landry et 264 181 $ pour Gestion PGW S.A., sera soumis à l'approbation des actionnaires en vertu du Règlement 61-101 lors de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires devant se tenir le 5 mars 2019. Lors de cette assemblée, les actionnaires seront également invités à se prononcer sur le regroupement des actions ordinaires émises et en circulation de la Société selon un ratio de 20 actions ordinaires contre une nouvelle action ordinaire de sorte que, si le regroupement des actions ordinaires est approuvé par les actionnaires, le solde des dettes sera réglé par l'émission d'actions ordinaires de la Société au prix de 0,30 $ par action ordinaire. La Société considère qu'il est avantageux à ce stade d'assainir le bilan financier de la Société en éliminant les dettes contractées par celle-ci.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés du présent communiqué de presse peuvent être de nature prospective. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de la Société par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

Pour plus d'informations :

Jean St-Hilaire

Président et secrétaire

Téléphone : (418) 454-6656

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 12:25 et diffusé par :