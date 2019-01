Bliss GVS Healthcare Limited redéfinit la médecine moderne au Kenya, la rendant synonyme d'accessibilité financière et géographique





Bliss Medical Centre, un prestataire de services de consultation externe, propose un large éventail de services, depuis les examens de santé de routine à la gestion des maladies chroniques. Lancé en 2012, par M. Jayesh Saini, le fondateur et président, Bliss GVS Healthcare Limited est un important réseau de santé intégré au Kenya.

Réfléchissant sur son parcours, il déclare « Bliss a débuté son histoire dans le but de satisfaire les patients et de sauver et d'enrichir la vie des personnes. Nous travaillons afin d'améliorer l'efficacité, la flexibilité et la responsabilité dans les soins de santé. Nous avons développé des modèles de soins de santé sur mesure qui satisfont les besoins de santé des diverses populations que nous servons. Au fil des années, l'immense approbation publique concernant les services proposés par nos employés, a été un des moteurs de notre solide croissance ».

Sur ce qui s'est distingué comme une préoccupation majeure, le Vice-président de l'Expansion commerciale stratégique, M. Mehta, déclare « L'accessibilité, tant en termes financiers que géographiques, a limité la prestation de soins de santé de qualité. Notre objectif est d'atténuer ces deux problèmes ».

Avec environ 2 000 employés dont plus de 500 sont des professionnels de santé, Bliss sert plus de 80 000 patients par mois dans ses 80 cliniques modernes, réparties dans 45 comtés - ce qui en fait le réseau le plus vaste et à l'expansion la plus rapide parmi les prestataires de santé en Afrique.

M. Jayesh a débuté sa carrière dans l'Hôpital Nairobi West (Nairobi West hospital), sous direction familiale, un authentique établissement médical de classe mondiale, d'une capacité de 260 lits. En près de 20 ans, il a fortement investi dans les soins de santé. En dehors de Bliss, il détient Medicross Ltd, comprenant 22 centres de consultation externe équipés afin de proposer des services complets de qualité.

En 2017, M. Saini et sa femme, le Dr. Shalya, ont ajouté les soins en consultation interne, en créant deux hôpitaux sous le nom LifeCare Hospitals Ltd. Suivant toujours sa passion, il établit actuellement 6 autres établissements répartis dans diverses régions du Kenya, portant ainsi à 2 000 la capacité totale de lits. M. Jayesh est également le propriétaire de DINLAS Pharma EPZ Limited, une entreprise pharmaceutique de 30 millions USD, principalement concentrée sur le marché africain pour la fourniture de médicaments. Dans le secteur énergétique, sous le nom Surge Energy, il produit des bouteilles de gaz pour une énergie propre et abordable, contrairement au charbon, au bois de chauffage et au kérosène traditionnels.

Bliss Medical Centre est un des plus grands réseaux de soins de santé intégrés du Kenya, fournissant une couverture complète en termes de consultation externe. Il propose des soins de santé accessibles, abordables et de qualité. Lancé en 2012, avec seulement quelques cliniques, il constitue désormais le réseau le plus vaste et enregistrant la croissance la plus rapide parmi les prestataires de santé du Kenya.

