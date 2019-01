Pour les froids matins d'hiver - Fantino & Mondello réinvente l'art du déjeuner





MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - En cet hiver robuste, Fantino & Mondello vous propose du réconfort grâce à ses nouvelles charcuteries déjeuner, trois produits gourmands et totalement uniques sur le marché de l'alimentation au Québec. Faits à 100 % de porc canadien, les produits Fantino & Mondello rehausseront à merveille les brunchs du week-end au chalet ou à la maison. Bref, de quoi plaire à tous les amateurs de cocooning, surtout durant la saison froide!

Les nouveautés de Fantino & Mondello se déclinent en trois produits : le capicollo à l'ancienne, la pancetta - bacon à l'italienne, et la salciccia - la saucisse italienne pour déjeuner. Faciles à apprêter, ces charcuteries déjeuner sont précuites et n'ont qu'à être rôties 5 minutes. Elles peuvent se déguster telles quelles ou encore servir à concocter de délicieuses recettes.

« Au Québec, alors que la culture alimentaire a évolué au fil du temps, peu de changements ont été apportés au petit déjeuner. Depuis toujours, on propose toujours la même affaire, soit du bacon, du jambon ou des saucisses. Grâce à cette nouvelle offre de produits, Fantino & Mondello redéfinit l'art du déjeuner », mentionne Caroline Frégeau, Directrice nationale des ventes et marketing chez Fantino & Mondello.

Les nouveautés Fantino & Mondello procureront goût et chaleur pour les froids matins d'hiver. Parmi les recettes proposées, on trouve les oeufs bénédictines au capicollo, chèvre et épinards, l'omelette au bacon de pancetta, tomates rôties et cheddar ainsi que la cassolette de salciccia et pancetta, toutes disponibles sur le site Web de Fantino & Mondello.

Les charcuteries Fantino & Mondello sont en vente chez IGA et Metro.

À propos de Fantino & Mondello

Fantino & Mondello est une marque premium offrant des charcuteries italiennes faites de viandes et d'ingrédients de qualité, telles que la pancetta, le pepperoni, le capicollo, et bien plus encore. Son offre de produits distincte et innovante a bâti la solide réputation de la marque depuis 1949.

Pour en savoir plus, visitez fantinomondello.ca.

