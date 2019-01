BAnQ et le Conseil des arts et des lettres du Québec inaugurent une nouvelle oeuvre d'art public à BAnQ Vieux-Montréal





MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) accueille une nouvelle oeuvre originale qui contribue à embellir l'aire publique de BAnQ Vieux-Montréal, situé avenue Viger à Montréal. Le soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec (Conseil) et de la Fondation de BAnQ (FBAnQ) a permis la réalisation de cette oeuvre originale permanente de Guy Laramée qui souligne la richesse des fonds d'archives d'architectes que BAnQ conserve.

« L'artiste Guy Laramée a créé l'oeuvre La vallée des plans (Reconstruction) en s'inspirant des architectes Joseph Dalbé Viau et Alphonse Venne. Ce projet met en lumière le travail des artistes visuels et des architectes, véritables piliers de la culture. À BAnQ, il nous appartient de préserver les traces de leur apport », indique Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ.

« Nous sommes très heureux de soutenir la réalisation et l'installation de cette oeuvre inspirante. Grâce à leur travail, les architectes intègrent l'art à notre quotidien et le travail de Guy Laramée leur rend ici un bel hommage », mentionne Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil.

« La Fondation est fière de soutenir la réalisation d'oeuvres d'art. Nous sommes convaincus que les visiteurs de BAnQ Vieux-Montréal ainsi que ses employés profiteront de cette mise en valeur de la richesse des fonds d'archives d'architectes qui y sont conservés », affirme Anne-Catherine Rioux, directrice générale de la FBAnQ.

L'oeuvre de Guy Laramée à BAnQ Vieux-Montréal

En explorant les fonds d'archives d'architectes conservés à BAnQ Vieux-Montréal, l'artiste Guy Laramée a été séduit par les dessins de l'architecte Joseph Dalbé Viau, qui a réalisé de nombreux édifices à Montréal durant les années 1920-1930. Ce sont les dessins ayant servi à la reconstruction entre 1921 et 1926 de l'église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge d'Hochelaga qui ont retenu l'attention du créateur. La beauté esthétique de ces dessins, la précision de leur exécution et la relation ambiguë des Québécois avec leur héritage catholique ont été pour l'artiste des facteurs déterminants l'incitant à réaliser son installation à partir de ces documents.

L'oeuvre La Vallée des plans (Reconstruction), judicieusement présentée sur une ancienne table de travail d'architecte restaurée, est constituée de plusieurs centaines de copies de dessins originaux de Joseph Dalbé Viau. Cette liasse de feuilles a été ensuite découpée sous forme de paysage selon une technique originale développée par l'artiste.

On peut consulter le fonds d'archives de l'architecte Joseph Dalbé Viau (P821) à BAnQ Vieux-Montréal. Quant aux plans de la reconstruction de l'église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge d'Hochelaga, ils ont été numérisés et sont accessibles à banq.qc.ca.

Une autre oeuvre d'art public à Québec

Le concours, né d'un appel à projets lancé en novembre 2017 par le Conseil, BAnQ et la FBAnQ et visant la réalisation d'oeuvres originales permanentes à partir d'archives, a récemment permis de dévoiler une autre oeuvre, réalisée par les artistes Olivier Vallerand et Louis Routhier, à BAnQ Québec.

Au sujet de BAnQ

Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d'une bibliothèque publique d'envergure. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous : la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières. BAnQ a reçu du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal le mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice, située à Montréal.

Au sujet du Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil des arts et des lettres du Québec soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

Au sujet de la Fondation de BAnQ

La Fondation de BAnQ a pour mandat de soutenir le développement et le rayonnement de BAnQ en recueillant des fonds consacrés à la réalisation de ses missions, axées sur le rayonnement de la culture, du savoir et du patrimoine québécois. La Fondation s'investit également dans la création de programmes favorisant l'accès à la culture et à la connaissance pour tous.

