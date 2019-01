Le secteur de la construction et de l'entretien de la Colombie-Britannique aura besoin de plus de 14 600 travailleurs supplémentaires pour satisfaire les besoins en période de pointe d'ici 2021





OTTAWA, 31 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon les dernières prévisions sur le marché du travail publiées par ConstruForce Canada aujourd'hui, le marché du travail du secteur de la construction et de l'entretien de la Colombie-Britannique a déjà subi des pénuries et nécessitera au moins 14 600 travailleurs supplémentaires lorsque l'activité atteindra un sommet en 2021. Or, même si les besoins en main-d'oeuvre diminueront quelque peu jusqu'en 2028, la robustesse prévue du marché de la construction et les nombreux départs à la retraite feront en sorte que la province devra renforcer ses efforts de recrutement pour suivre le rythme de la demande.



Selon les prévisions du rapport provincial Regard prospectif ? Construction et maintenance 2019-2028 de ConstruForce Canada, l'activité du secteur de la construction et de l'entretien de la Colombie-Britannique reposera principalement sur les projets non résidentiels. Le secteur résidentiel aura tout de même besoin de travailleurs, car l'activité de rénovation est en hausse malgré la baisse de la construction de nouvelles habitations.

« La province a déjà de la difficulté à satisfaire ses besoins en main-d'oeuvre, déclare Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. Il sera essentiel de gérer le recrutement, la formation et la mobilité des travailleurs pour satisfaire les besoins prévus dans le secteur de la construction de la Colombie-Britannique pendant les dix prochaines années. »

L'accumulation de grands projets simultanés, dont celui des installations de LNG Canada, les travaux continus au site C de BC Hydro, le gazoduc Coastal GasLink de TransCanada, la quatrième phase de l'amélioration de l'autoroute 1 et plusieurs autres grands projets d'infrastructures publiques, fera croître les besoins en main-d'oeuvre dans le secteur non résidentiel de 12 900 travailleurs d'ici 2021. Compte tenu de la nécessité d'attirer 1 700 travailleurs supplémentaires dans le secteur de la construction résidentielle, la province devra donc recruter 14 600 travailleurs additionnels pendant cette période.

La vallée du bas Fraser, une sous-région établie dans les prévisions provinciales, fait état d'une forte demande semblable qui sera le fruit de niveaux d'activité élevés tant dans le secteur résidentiel que non résidentiel. Parmi plusieurs grands projets diversifiés en construction non résidentielle qui devraient avoir lieu au cours des prochaines années, on retrouve le remplacement du pont Pattullo, l'agrandissement de l'aéroport de Vancouver, la ligne Millennium et le système léger sur rail de Surrey, l'hôpital St. Paul, l'agrandissement du terminal de conteneurs de l'administration portuaire Vancouver-Fraser, ainsi que plusieurs projets de pipelines.

S'il est vrai que la demande se maintiendra dans le secteur de la construction et de l'entretien de la province, les départs à la retraite seront également en hausse. Environ 44 200 travailleurs de la population active provinciale devraient prendre leur retraite pendant les dix prochaines années, dont 24 600 dans la vallée du bas Fraser. Compte tenu des tendances antérieures, le secteur devrait recruter quelque 36 500 nouveaux venus âgés 30 ans ou moins au sein de la population active de la province, dont 21 000 provenant de la vallée du bas Fraser.

Le perfectionnement de travailleurs de métier qualifiés dans le secteur de la construction nécessite des années et exige souvent la participation à un programme d'apprentissage provincial. Au cours des cinq dernières années, plus de 52 000 apprentis se sont inscrits dans les 15 plus grands programmes du secteur de la construction de la province, et 22 580 personnes ont terminé leur formation pendant cette période. Un engagement continu en matière de formation et d'apprentissage sera nécessaire pour s'assurer d'avoir un nombre suffisant de travailleurs de métier compétents afin de maintenir une population active qualifiée à long terme.

Pour constituer une main-d'oeuvre durable, le secteur de la construction et de l'entretien devra aussi renforcer ses efforts de recrutement auprès de groupes traditionnellement sous-représentés dans sa population active actuelle, notamment les femmes, les Canadiens autochtones et les nouveaux Canadiens.

En 2018, les femmes occupant un emploi en Colombie-Britannique représentaient 48 % de la population active totale de la province. Dans le secteur de la construction et de l'entretien de la province cependant, les femmes ne constituaient que 12 % de la population active, et elles ne représentaient que 3,8 % des travailleurs participant directement aux projets de construction. De la même façon, les Canadiens autochtones représentaient un faible pourcentage de la population active du secteur de la construction, soit un peu plus de 5,7 % du total. La hausse du taux de participation de ces deux groupes aiderait énormément le secteur à satisfaire ses besoins en main-d'oeuvre futurs.

La main-d'oeuvre de la construction de la Colombie-Britannique est formée d'environ 24 % de nouveaux Canadiens. Pendant la prochaine décennie, la province devrait accueillir 37 000 nouveaux arrivants en moyenne chaque année, de sorte que la population immigrée sera une importante source future de travailleurs potentiels pour le secteur de la construction et de l'entretien de la province.

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Son mandat est de fournir en temps opportun de l'information exacte et des analyses sur le marché du travail, en plus d'offrir des programmes et des initiatives pour faire en sorte que la population active canadienne de la construction et de l'entretien puisse répondre à la demande, renforcer sa capacité et acquérir les compétences requises. Visitez le site www.previsionsconstruction.ca.

