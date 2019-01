Unifor encouragera le boycottage des véhicules de GM construits au Mexique en diffusant une annonce pendant le Super Bowl





TORONTO, le 31 janv. 2019 /CNW/ - Unifor lancera une annonce inoubliable pendant le Super Bowl dimanche dans le cadre de sa campagne invitant les consommateurs à boycotter les véhicules de General Motors (GM) construits au Mexique.

« Les consommateurs canadiens ont le pouvoir de choisir les produits qu'ils achètent, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour montrer aux gens comment dire à GM qu'ils n'achèteront pas de véhicules construits au Mexique d'une entreprise qui met des milliers de Canadiens au chômage. »

La nouvelle publicité sera diffusée en anglais et en français pendant le match du Super Bowl dimanche.

Une seconde publicité exhortant les consommateurs à s'engager en ligne à ne pas acheter de véhicules de GM construits au Mexique sera aussi diffusée en fin de semaine. Cela envoie un message fort au constructeur automobile, à savoir que les Canadiens n'appuieront pas la décision de GM de trahir les travailleurs locaux. L'annonce montre comment les consommateurs peuvent facilement identifier l'endroit où un véhicule est fabriqué grâce au numéro d'identification du véhicule (NIV). Si le NIV commence par le chiffre 3, il est construit au Mexique.

Unifor continue de demander aux Canadiens d'acheter seulement des véhicules construits par des syndiqués au Canada et aux États-Unis, et a publié un guide d'achat qui dresse la liste des véhicules sur le site Web de la campagne SauvonsOshawaGM.ca.

Les deux nouvelles annonces d'Unifor seront diffusées dans le cadre d'émissions à haute visibilité, dont le Super Bowl de dimanche, les Academy Awards, les Grammy Awards et pendant les pauses publicitaires des matchs de hockey de la LNH.

Le syndicat continue également de faire paraître des annonces pleine page dans des journaux comme le Globe and Mail, le Toronto Star et le National Post dans le cadre de la campagne visant à faire pression sur GM pour qu'elle annule son projet de fermeture de l'usine de montage d'Oshawa.

« Les Canadiens comprennent que GM est allée trop loin et que l'entreprise doit établir une capacité manufacturière plus équilibrée au Canada, aux États-Unis et au Mexique et mettre fin à l'exploitation des travailleurs mexicains. C'est pourquoi nous prenons position contre la cupidité de GM », a déclaré Jerry Dias.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

