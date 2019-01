Injection de nouveaux fonds pour renforcer la capacité d'adaptation aux changements climatiques à l'aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg





WINNIPEG, le 31 janv. 2019 /CNW/ - Les biens échangés au Canada transitent par de nombreux actifs fédéraux, comme les aéroports, les ports majeurs et les postes frontaliers terrestres. Ces actifs jouent un rôle crucial pour assurer la compétitivité commerciale et économique du pays. À l'ère des chaînes d'approvisionnement mondiales à circulation rapide, les actifs fédéraux font partie d'un réseau de transport qui doit être fiable, efficace et capable de s'adapter à différents éléments perturbateurs, notamment le climat et les conditions météorologiques.

L'augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les épisodes de forts vents, est une conséquence des changements climatiques. Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a annoncé que l'Autorité aéroportuaire de Winnipeg a reçu une enveloppe de 50 000 $ pour lui permettre de mieux comprendre les risques que les tornades et leurs vents posent pour l'infrastructure et les activités de l'aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg.

Financé au titre du Programme d'évaluation des risques liés aux ressources de transport, le projet permettra d'amasser des données et de produire une analyse servant à créer un modèle de prévision des tornades. Grâce à ces données et à cette analyse, il sera possible d'améliorer la conception de l'infrastructure aéroportuaire et d'éviter les perturbations de déplacement liées aux changements climatiques.

En accordant du financement à des projets d'évaluation des risques liés aux changements climatiques, le gouvernement du Canada prend des mesures pour protéger la population et les collectivités canadiennes des effets des changements climatiques et il augmente la capacité d'adaptation du réseau de transport.

« Les Canadiennes et les Canadiens subissent les contrecoups des changements climatiques. Les inondations, les tempêtes, les feux incontrôlés, l'érosion des côtes et le dégel du pergélisol ont des conséquences sur la capacité de la population canadienne à voyager et sur l'économie du pays. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, les Winnipegois peuvent se préparer à l'avenir et réduire les coûts associés aux changements du climat. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Le gouvernement du Canada agit dès à présent afin de s'adapter aux changements climatiques. Nos collectivités évaluent leurs infrastructures en vue d'améliorer leur capacité de réduire d'éventuelles vulnérabilités et d'éviter les pertes économiques liées aux changements du climat. En les appuyant dans leurs efforts, nous préservons notre qualité de vie et créons de nouvelles occasions d'affaires. »

Doug Eyolfson

Député fédéral de Charleswood--St. James--Assiniboia--Headingley

Les changements climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent endommager l'infrastructure de transport comme les routes, les ponts, les voies ferrées, les ports et les aéroports, ce qui peut entraîner de coûteux retards dans les déplacements et le transport et compromettre la sécurité, l'efficacité et la fiabilité de notre réseau de transport.

Le Programme d'évaluation des risques liés aux ressources de transport finance des projets d'évaluation des risques liés au climat. Ces projets fournissent aux propriétaires et aux exploitants d'actifs des données sur les ouvrages d'infrastructure vulnérables aux risques climatiques ou météorologiques, et ce, en vue d'encourager les investissements et la planification de la gestion des actifs.

