Konica Minolta annonce la venue de sa plateforme informatique tout-en-un : Workplace Hub

MISSISSAUGA, Ontario, 31 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle solution informatique novatrice : Workplace Hub. Capable de satisfaire tous les besoins informatiques d'une organisation à partir d'une seule plateforme centralisée, cet appareil tout-en-un est une technologie perturbatrice qui s'inscrit dans une toute nouvelle catégorie, inventée par Konica Minolta.



Workplace Hub est une solution informatique complète, parfaite pour les petites et moyennes entreprises agiles d'aujourd'hui : chaque Hub combine un appareil multifonction, un service de stockage de données, des fonctionnalités de cybersécurité avancées, un serveur de Hewlett Packard Enterprise et des points d'accès Wi-Fi. Étant donné sa nature évolutionnaire, il laisse présager côté TI une simplification des systèmes, une optimisation des dépenses et l'élimination des tâches répétitives et des perturbations indésirables.

Sous la direction de Dennis Curry, directeur adjoint de la technologie, Konica Minolta investit à grands coups dans les activités de recherche et de développement liées à l'écosystème informatique pour s'attaquer à la complexité des TI, qui cause de plus en plus de maux de tête aux petites et moyennes entreprises. L'arrivée de Workplace Hub annonce une gestion plus efficace et efficiente d'une gamme hétéroclite d'outils, de services et d'appareils utilisés par les organisations modernes. Conçu en partenariat avec Hewlett Packard Enterprise, Sophos et Microsoft, des chefs de file mondiaux du secteur technologique, le nouveau Workplace Hub de Konica Minolta fournira des solutions matérielles, de sécurité et de TI de premier ordre.

« Vu les avancées constantes du numérique, les petites et moyennes entreprises se sentent souvent dépassées. Workplace Hub est notre réponse à ce problème, explique Chris Dewart, président-directeur général de Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. Cette solution permet aux entreprises non seulement d'effectuer une transformation numérique efficace, mais aussi de s'adapter à la génération suivante de percées technologiques. Nous sommes convaincus que cette solution ne peut que révolutionner le milieu de travail. »

Workplace Hub s'inscrit dans la longue tradition de Konica Minolta d'innover en vue de répondre aux besoins changeants des petites et moyennes entreprises. Il améliorera l'efficacité par un contrôle et une réduction des coûts globaux de la gestion et des services de TI, tout en fournissant des indications fondées sur des données en temps réel qui contribueront à rehausser les opérations. Pilier de l'écosystème informatique de l'organisation, le Hub comprend un tableau de bord central qui donne aux utilisateurs un portrait complet des habitudes d'utilisation des TI dans toute l'entreprise : de quoi simplifier la gestion et l'optimisation des systèmes.

De plus, la feuille de route de la plateforme prévoit l'intégration de fonctionnalités de l'Internet des objets, d'intelligence artificielle, d'intelligence de pointe et de soutien décisionnel, à mesure que celles-ci gagneront en importance dans le milieu de travail de demain. L'ajout de ce niveau d'éclairage organisationnel intelligent apporte une compréhension intuitive du monde qui stimule une meilleure collaboration ainsi qu'une prise rapide et efficace de décisions judicieuses en fonction de données.

Pour en savoir plus sur Workplace Hub, visitez le site http://www.workplacehub.com/fr_ca/ .

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demainMC ( www.reinventerletravail.ca ). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue par Brand Keys 11 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 6e année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA) .

