Garda : Attaque spectaculaire à Brossard





BROSSARD, QC, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Des agents de Garda ont été de nouveau les victimes d'une attaque spectaculaire mercredi soir, à Brossard. Les suspects se sont présentés alors que les agents faisaient un arrêt dans une institution financière du boulevard Taschereau. Ils ont enfermé les agents à l'intérieur de l'établissement avant de tenter de percer la porte arrière du camion blindé à l'aide d'une pelle chargeuse.

« Nous sommes soulagés que nos agents s'en sortent indemnes. Nous étions présents auprès de nos membres afin de s'assurer qu'ils soient encadrés. Par contre, nous saisissons l'occasion pour encore une fois demander que le gouvernement du Québec et le ministère de la Sécurité publique agissent pour avoir une réglementation adéquate encadrant le transport des valeurs et la sécurité des agents de transport de valeurs », de dire Jean-Luc Brosseau, président du Syndicat des agents (SNCF-SCFP 3812)

Depuis des années, le gouvernement refuse d'entendre les agents de transport de valeurs qui sont sur la première ligne et donc les mieux placés pour démontrer les lacunes flagrantes dans les règles et les balises de sécurité encadrant la profession. Malgré de nombreuses représentations faites depuis 2014, tant auprès du ministre de la Sécurité publique qu'au Bureau de la sécurité privée (BSP), celui-ci refuse d'agir afin d'assurer une plus grande sécurité, pour le public et les agents de transport de valeurs. Nous espérons grandement que le nouveau gouvernement ouvrira les yeux et posera enfin les actions nécessaires en ce sens.

« Comment tolérer et cautionner que les agents de transport de valeurs n'aient même pas de place au BSP pour sensibiliser les acteurs, alors que ce sont eux qui mettent en danger leur vie au quotidien? », se demande le président du syndicat.

La profession d'agents de transport de valeurs est particulière, unique et comporte un haut niveau de risque quotidien.

« Il est plus que temps d'agir afin que le transport de valeurs soit sécuritaire pour tous, en toutes circonstances! », de conclure le président.

Comptant près de 118 500 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 10:58 et diffusé par :