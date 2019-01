Le système UN-2000TM de Sysmex America est désormais offert au Canada et aux États-Unis





Le puissant système automatisé conjuguant la microscopie de l'urine et l'imagerie numérique requiert un délai d'intervention manuelle moindre et permet une plus grande précision

CHICAGO, 31 janvier 2019 /CNW/ - Sysmex America, Inc., une importante société offrant des solutions de diagnostic avec technologies de tests pour l'hématologie, l'analyse d'urine et la cytométrie de flux qui améliorent le rendement des laboratoires cliniques, annonce la disponibilité de son tout premier système entièrement automatisé de compteur de particules d'urine et d'imagerie numérique, le UN-2000. En conjuguant la cytométrie de flux d'urine et l'imagerie numérique, le système UN-2000 de Sysmex fournit aux laboratoires un procédé hautement standardisé et plus efficace pour l'analyse des sédiments d'urine, lequel exige un délai d'intervention manuelle moindre tout en offrant une précision accrue.

Utilisant la cytométrie de flux par fluorescence, le système UN-2000 réduit les examens manuels chronovores, permettant une quantification et une différenciation particulaires hautement précises grâce à un chargement rapide et facile, à des critères standardisés assortis d'une grande reproductibilité, à des mesures quantitatives et à une validation automatisée. Grâce à des paramètres de règles configurables par l'utilisateur, une gestion intelligente des données avec UDM (Urine Data Manager) et des images de haute qualité produites par une caméra numérique, le système UN-2000 offre aux laboratoires un meilleur contrôle de leurs procédés et de leurs analyses. Les utilisateurs chevronnés peuvent rapidement et facilement classifier les cellules pathogènes, éliminant essentiellement l'utilisation du microscope.

« On exige des laboratoires d'aujourd'hui de produire des résultats précis, valides et de grande qualité qui offrent une valeur clinique au médecin tout en respectant les délais d'exécution avec un personnel réduit et des restrictions budgétaires », soutient Andy Hay, chef des opérations à Sysmex America. « Le système UN-2000 répond aux besoins des laboratoires actuels au moyen d'une automatisation évolutive et de nouveaux degrés de standardisation, d'assurance de la qualité et d'efficacité du flux des travaux », soutient Hay.

La modularité et les configurations souples du système UN-2000 permettent d'accroître le rendement, alors que des options simples et évolutives donnent lieu à une augmentation ou à une diminution. De plus, le système UN-2000 diminue l'occurrence d'erreurs administratives, l'entrée manuelle de données et les exigences relatives à la manutention de spécimens.

Désormais offert aux États-Unis et au Canada, le système UN-2000 assure un contrôle de la qualité simplifié et consolidé assorti de BCQM (BeyondCare Quality Monitor). Étant le premier système de gestion de la qualité du genre, le BCQM rationalise le procédé bout en bout consistant à procéder à des contrôles et à passer en revue des résultats, ce qui permet d'accroître le temps exploitable de l'analyseur. Des alertes de couleur rouge, jaune et verte permettent de surveiller et d'annoter de manière intuitive le contrôle de la qualité, ce qui simplifie la conformité. Les clients ont accès à de précieuses analyses réalisées par un groupe de pairs et peuvent gérer en toute certitude le contrôle de la qualité de lot en lot.

Le BCQM sera une composante standard de la série UN d'analyseurs d'urine automatisés de Sysmex offerts aux États-Unis et au Canada.

Pour en apprendre plus à propos des produits d'analyse d'urine de Sysmex, consultez le www.sysmex.com/UA.

À propos de Sysmex America

Sysmex America ouvre la voie à une meilleure santé grâce à ses solutions de diagnostic qui transforment l'avenir des soins de santé et qui favorisent une vie plus saine. Ses technologies innovantes de tests pour l'hématologie, l'analyse d'urine et la cytométrie de flux redéfinissent le monde du diagnostic. Étant l'affiliée régionale pour les Amériques de Kobe, la société Sysmex Corporation établie au Japon, qui est un chef de file mondial réputé et reconnu pour l'optimisation de l'efficacité, des opérations et du rendement financier des laboratoires cliniques, Sysmex America offre des produits de diagnostic qui fournissent aux patients et aux professionnels de la santé qui les traitent l'information requise pour prendre des décisions avec une confiance et une assurance accrues. Le magazine Forbes a nommé Sysmex l'une des sociétés les plus innovantes dans le secteur de l'équipement et des services de soins de santé, et le Center for Companies That Care a inscrit Sysmex America à son « tableau d'honneur ». Apprenez-en plus à propos de Sysmex America à l'adresse www.sysmex.com/us.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/333660/sysmex_america__inc__logo.jpg

SOURCE Sysmex America, Inc.

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 10:41 et diffusé par :