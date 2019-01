Vidéotron décroche une place au palmarès des meilleurs employeurs de Montréal





MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Vidéotron a encore de quoi célébrer! Portée par l'immense talent de ses employés, l'entreprise figure parmi « Les meilleurs employeurs de Montréal » pour l'année 2019, palmarès dévoilé aujourd'hui par MediaCorp Canada. Cette distinction témoigne des efforts que déploient les entreprises ayant leur siège social à Montréal pour offrir les conditions de travail les plus avantageuses et innovantes. Pour Vidéotron, il s'agit d'une nouvelle preuve que les meilleurs employés inspirent les meilleurs employeurs.

Le palmarès 2019 met en évidence les employeurs de Montréal dotés de programmes de ressources humaines remarquables ainsi que de politiques avant-gardistes en milieu de travail. Pour sa part, Vidéotron a su se démarquer pour l'attention qu'elle porte au développement des compétences et à la santé financière à long terme de ses employés, ainsi qu'aux mesures prises pour faciliter la conciliation travail-famille. Il s'agit par ailleurs d'une deuxième reconnaissance en quelques mois pour l'entreprise, qui s'est également hissée au prestigieux palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada l'automne dernier.

« Quelle fierté de recevoir cette nouvelle distinction, qui souligne l'excellence de notre offre employeur! De grands projets innovants, comme l'implantation de notre nouvel écosystème Helix, sont actuellement en cours et créent une stimulante effervescence chez nous. En tant qu'employeur de choix, Vidéotron souhaite poursuivre sur cette lancée en continuant d'offrir des perspectives de carrière stimulantes qui permettent à chaque employé d'exploiter son plein potentiel, à Montréal comme partout en province », tient à souligner Jean?François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Vous souhaitez vous aussi joindre l'équipe d'un des meilleurs employeurs au Canada? Consultez dès maintenant les possibilités de carrière que vous offre Vidéotron en visitant son site à l'adresse www.videotron.com/carrieres.

À propos de Vidéotron

Vidéotron ( www.videotron.com ), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement multimédia interactif, des services d'accès Internet, de la téléphonie par câble et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à son système de télévision interactive illico et à son réseau à large bande lui permettant d'offrir, entre autres services, l'accès Internet haute vitesse par modem câble et la télévision en mode numérique. Au 30 septembre 2018, Vidéotron comptait 1 603 700 clients à son service de télédistribution. Quant au service de vidéo sur demande par abonnement Club illico, le nombre de ses abonnés s'élevait à 402 900. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 697 500 clients à ses services par modem câble au 30 septembre 2018. À cette date, Vidéotron avait activé 1 120 700 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 131 100 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a également obtenu, et ce, pour une treizième année consécutive, le prestigieux titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois, selon un sondage Léger.

