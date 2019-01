SmartBe lance son premier FNB sur NEO





La NEO Bourse ("NEO") est fière d'accueillir SmartBe Wealth Inc. ("SmartBe") au sein de la famille NEO, avec le lancement de leur premier fonds, intitulé "SmartBe Global Value Momentum Trend Index ETF", qui a commencé à être négocié aujourd'hui sur NEO sous le symbole SBEA. Le fonds a pour objectif de reproduire la performance de l'indice canadien Alpha Architect Value Momentum Trend, qui investit avant tout dans les titres de participation canadiens, américains et internationaux et/ou les bons du Trésor canadiens en fonction de trois facteurs: la valeur, la synergie et la création de tendances.

"Nous sommes fiers de lancer aujourd'hui notre tout premier produit, et nous sommes ravis de pouvoir présenter aux investisseurs canadiens notre approche multi-facteurs "Smart Beta" made in Alberta. Notre objectif est d'améliorer les retours avec un ensemble de stratégies d'investissement à la fois passives et actives", déclare Rod Heard, fondateur et chef de la direction de SmartBe. "Notre approche quantitative utilise des stratégies cohérentes, rationnelles et répétables s'appuyant sur une technologie pionnière exclusive mise au point par Wes Gray, et par l'équipe d'Alpha Architect. Le lancement d'aujourd'hui ne serait pas possible sans le soutien que nous avons reçu de NEO, qui fournit un service exemplaire et fait preuve de connaissances exceptionnelles en matière de collecte de capital et de processus d'élaboration de FNB au Canada."

SmartBe est le premier émetteur de fonds basé dans l'Alberta à placer des produits sur NEO, et le troisième fournisseur de fonds à annoncer son entrée sur le marché canadien des FNB via la plateforme.

"Nous sommes ravis d'accueillir SmartBe dans la famille NEO et de présenter un nouveau fournisseur de fonds aux marchés de capitaux canadiens," déclare Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO. "La décision de SmartBe de mettre leur véhicule d'investissements quantitatifs sur notre plateforme est le dernier exemple en date du point de convergence qu'est NEO pour les investisseurs. Nous avons mis en place un partenariat naturel basé sur des valeurs partagées, à savoir la transparence, la formation et l'engagement à apporter un service de qualité supérieure à nos clients mutuels."

La NEO Bouse comprend désormais sept cotations d'entreprises, près de 70 cotations de fonds provenant de treize émetteurs et représente plus de 20 pour cent du volume total de courtage de FNB canadiens. Cliquez ici pour un aperçu complet des titres cotés sur NEO.

À propos de NEO Bourse

NEO Exchange Inc. est le marché boursier canadien de prochaine génération mettant au premier plan les investisseurs, les entreprises cherchant à lever des capitaux et les opérateurs. Lancée en mars 2015, la NEO Bourse offre actuellement une plateforme de négociation innovante pour tous les titres canadiens, ainsi qu'une plateforme de cotation à valeur ajoutée pour les sociétés levant des capitaux et les produits d'investissement, avec des avantages uniques en matière de liquidités, transparence et efficience. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur NEOstockexchange.com.

