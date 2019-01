L'importante expansion du marché du travail de la construction du Manitoba sera suivie par une légère contraction jusqu'en 2028





OTTAWA, 31 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'emploi dans le secteur de la construction a pratiquement doublé au Manitoba entre 2002 et 2017. Après une pause en 2018, la population active atteindra un sommet en 2019, puis baissera modérément à 39 500 travailleurs d'ici 2028, ce qui représente une baisse de 1 900 travailleurs par rapport aux niveaux actuels, selon les prévisions sur le marché du travail publiées aujourd'hui par ConstruForce Canada.



L'emploi dans le secteur de la construction en 2019 sera stimulé par une hausse des grands projets simultanés, notamment les travaux continus à la centrale électrique Keeyask de Manitoba Hydro, le remplacement de la canalisation 3 d'Enbridge, la construction de plusieurs bureaux commerciaux et usines de transformation alimentaire, un grand projet de transport et d'autres projets d'infrastructures.

Selon les prévisions du rapport provincial Regard prospectif ? Construction et maintenance 2019-2028 de ConstruForce Canada, un ralentissement modéré est prévu en 2020, l'activité de construction diminuant à la suite d'un recul dans la construction de nouvelles habitations, de l'achèvement de grands projets d'hydroélectricité et de la diminution de l'investissement dans les projets d'infrastructures visant les routes et les autoroutes.

La plupart des baisses d'emploi se produiront au cours des trois prochaines années. Le secteur non résidentiel représente 60 % des emplois dans le secteur de la construction au Manitoba, et la construction d'ouvrages de génie civil demeure le principal moteur des besoins en main-d'oeuvre. La réduction prévue de l'investissement dans la construction d'ouvrages de génie civil devrait faire diminuer l'emploi entre 2019 et 2021.

« Le déclin global de la population active devrait être modérée par rapport à l'importante expansion que nous avons vécue au cours de la dernière décennie, qui a été animée par de grands projets d'hydroélectricité, des investissements dans les infrastructures et une croissance démographique stimulée par l'immigration », déclare Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada.

La construction de nouvelles habitations continuera de diminuer en 2019 et 2020, puis se stabilisera par la suite. L'activité de rénovation devrait augmenter de 2 % par année jusqu'en 2028.

À l'approche de 2028, les niveaux d'emploi retourneront à une période de croissance modérée. La construction d'immeubles industriels devrait continuer de mener la croissance après 2021, stimulée par une expansion continue des secteurs agricole et manufacturier.

Environ 8 000 travailleurs devraient prendre leur retraite d'ici 2028, soit un travailleur sur cinq de la population active actuelle. Quelque 6 100 travailleurs supplémentaires devront être recrutés pour compenser cette pénurie.

« Bien que l'ensemble de la population vieillisse, la population du Manitoba demeure plus jeune que celle des autres provinces, déclare M. Ferreira. Suffisamment de travailleurs de moins de 30 ans devraient être disponibles à l'échelle locale pour satisfaire les besoins en main-d'oeuvre futurs prévus du secteur de la construction de la province. »

Si les perspectives de recrutement au Manitoba sont meilleures que dans les autres provinces, le secteur doit éviter de se montrer insouciant. Le perfectionnement de travailleurs de métier qualifiés dans le secteur de la construction nécessite des années et exige souvent la participation à un programme d'apprentissage provincial. Au cours des cinq dernières années, plus de 9 000 apprentis se sont inscrits dans les 15 plus grands programmes du secteur de la construction de la province, et 4 500 personnes ont terminé leur formation pendant cette période. Un engagement continu en matière de formation et d'apprentissage sera nécessaire pour s'assurer d'avoir un nombre suffisant de travailleurs de métier compétents afin de maintenir une population active qualifiée à long terme.

Pour constituer une main-d'oeuvre durable, le secteur de la construction et de l'entretien devra aussi renforcer ses efforts de recrutement auprès de groupes traditionnellement sous-représentés dans sa population active actuelle, notamment les femmes, les Canadiens autochtones et les nouveaux Canadiens.

En 2018, les femmes occupant un emploi au Manitoba représentaient 47 % de la population active totale de la province. Dans le secteur de la construction et de l'entretien de la province cependant, les femmes ne constituaient que 12 % de la population active, et elles ne représentaient que 2,9 % des travailleurs participant directement aux projets de construction. De la même façon, la participation de Canadiens autochtones pourrait aussi être accrue, car ils représentent actuellement 16 % de la population active totale du secteur de la construction de la province. La hausse du taux de participation de ces deux groupes aiderait énormément le secteur à satisfaire ses besoins en main-d'oeuvre futurs.

La main-d'oeuvre de la construction du Manitoba est formée d'environ 15 % de nouveaux Canadiens. Pendant la prochaine décennie, la province devrait accueillir 14 650 nouveaux arrivants en moyenne chaque année, de sorte que la population immigrée sera une importante source future de travailleurs potentiels pour le secteur de la construction et de l'entretien de la province.

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Son mandat est de fournir en temps opportun de l'information exacte et des analyses sur le marché du travail, en plus d'offrir des programmes et des initiatives pour faire en sorte que la population active canadienne de la construction et de l'entretien puisse répondre à la demande, renforcer sa capacité et acquérir les compétences requises. Visitez le site www.previsionsconstruction.ca .

