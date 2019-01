NanoTemper Technologies accélère le criblage et la découverte de médicaments grâce au lancement du système Dianthus





MUNICH, 31 janvier 2019 /PRNewswire/ -- NanoTemper Technologies , créateur d'outils de sciences de la vie pour la caractérisation des protéines, a lancé Dianthus, son tout nouveau système, lors de la conférence de la Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS2019) à Washington, DC. Conçu pour répondre aux besoins de criblage et de découverte de médicaments, Dianthus élimine la complexité des mesures d'interaction de liaison et permet aux scientifiques de mettre au point plus vite et pour moins cher, de nouveaux médicaments pour chaque cible.

« Il y a deux grands défis en matière de criblage et de découverte de médicaments : la nécessité de cribler plus de molécules, mais aussi des molécules plus diversifiées couvrant un plus grand espace chimique ; et l'obligation de traiter des projets plus petits avec des cibles à caractère exploratoire », a déclaré Stefan Duhr, le PDG de NanoTemper. « Dianthus est à même de relever ces deux défis. »

Dianthus identifie et classe rapidement les occurrences en quantifiant les interactions moléculaires en solution, pour n'importe quel type de cible, quel que soit le tampon ou le bioliquide et mesure un large éventail d'interactions, du millimolaire au picomolaire de valeur K d s, le tout en consommant la plus petite quantité de vos composés cible et de bibliothèque.

« La vitesse constitue un avantage énorme et Dianthus est vraiment rapide. Il permet de cribler 10 000 composés par jour, ce qui est sans équivalent en matière de découverte de médicaments biophysiques », a déclaré Amit Gupta, le directeur des produits de NanoTemper. « C'est réalisable parce qu'il n'y a pas de contact direct, pas de fluide ; cela suppose donc qu'il n'y pas de nettoyage ou de rinçage et pratiquement pas de temps d'arrêt. Il utilise également des microplaques SBS, la norme du secteur, et s'intègre facilement dans une variété de flux de travail automatisés. »

Dianthus nous a été inspiré des retours d'information de nos clients et a été conçu parce qu'ils exigent un criblage rapide, sans temps d'arrêt et tenant fortement compte des coups. Cliquez pour voir pourquoi Dianthus est si important pour le criblage et la découverte de médicaments ou rendez-vous sur nanotempertech.com/dianthus pour en savoir plus. Pour obtenir les informations les plus récentes, suivez NanoTemper et #speedscreening sur LinkedIn , Facebook et Twitter .

À propos de NanoTemper Technologies

Notre objectif chez NanoTemper Technologies , est de permettre à chacun de procéder à des recherches scientifiques utiles, en repoussant toujours les limites. Nous nous attachons à rendre accessibles les outils biophysiques à quiconque cherche à caractériser les protéines, quel que soit le secteur d'activité. Collaborer avec des clients s'efforçant de marquer leur différence dans le monde nous inspire. Si vous cherchez à mesurer l'affinité de liaison, la stabilité des protéines ou la qualité des protéines, parlons-en !

