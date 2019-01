C'est bubly ou Bublé? Un artiste canadien emblématique sera en vedette dans sa première publicité du Super Bowl





Le chanteur canadien Michael Bublé révèle que la boisson bubly est en fait nommée en son honneur... du moins c'est ce qu'il croit!

MISSISSAUGA, ON, le 31 janv. 2019 /CNW/ - bubly, la boisson à base d'eau pétillante pleine de saveur et de personnalité de PepsiCo lance aujourd'hui sa toute première publicité du Super Bowl, un message de 30 secondes intitulé « Can I have a bublé? » mettant en vedette le chanteur canadien Michael Bublé, gagnant de 4 prix Grammy. La publicité présentera également les quatre saveurs de la gamme, soit bublyfraise, bublylime, bublypamplemousse et bublyorange, ainsi que les principales caractéristiques de bubly : sans calories, sans édulcorants, mais pleine de sourires.

Vous vous demandez pourquoi ce talentueux chanteur canadien a accepté d'être en vedette dans son premier message publicitaire du Super Bowl? C'est simple : il est convaincu que la marque bubly est en fait bublé et donc, qu'elle porte son nom. Dans la publicité, Michael Bublé croit qu'il vit dans un monde où tout tourne autour de lui.

Visionnez la publicité de 30 secondes ici.

Visionnez la bande-annonce de la publicité ici.

« Je suis Canadien et j'adore le football, a expliqué Michael Bublé. J'ai adoré mon expérience lors du tournage de ma première publicité du Super Bowl pour bublé, je veux dire bubly. Nous avons un nom similaire et nous avons donc un lien particulier. J'adore les couleurs vives et brillantes des canettes ainsi que la personnalité de la marque. Ces produits sont parfaits pour vos rassemblements du Super Bowl. »

La publicité du Super Bowl bubly qui est présentée moins d'un an après le lancement fructueux de la marque en 2018 souligne la personnalité enjouée et ludique de bubly. Avec l'expansion de sa gamme de saveurs et ce message publicitaire présenté au cours du Super Bowl, un événement extrêmement populaire, PepsiCo continue de montrer son engagement envers sa gamme d'eaux.

« Les amateurs d'eau pétillante partout au pays adorent la marque bubly et nous sommes maintenant heureux de présenter sa personnalité unique sur la plus grande scène au monde avec l'aide d'une grande vedette canadienne, explique Lourdes Seminario, directrice du marketing responsable de la gamme des boissons hydratantes à PepsiCo Canada. Nous savions que Michael était la personne parfaite pour faire sourire les consommateurs. Avec son aide, nous espérons rétablir les faits : le nom de la marque est bel et bien bubly et non « bublé » et promouvoir les quatre saveurs de la gamme bubly. Les produits bubly ont aussi leurs propres sourires colorés ainsi que des salutations amusantes sur les languettes des canettes que les gens connaissent et apprécient. »

Participez à la discussion en ligne @bublysparkingca avec #pleindesourires.

À propos de PepsiCo Canada

Les activités de PepsiCo au Canada s'articulent autour de deux unités d'affaires : PepsiCo Canada Breuvages, qui regroupe les marques Pepsi, Gatorade et Tropicana, et PepsiCo Canada Aliments, qui regroupe les marques d'aliments et de collations Frito Lay et Quaker.

La vision « Donner un sens à la performance est au coeur de toutes les activités de PepsiCo. Nous nous engageons à obtenir des résultats financiers à long terme en intégrant le facteur de la durabilité dans notre stratégie d'affaires afin de contribuer de façon positive dans la société et de préserver l'environnement. Pour ce faire, nous offrons une vaste gamme de produits, augmentons le nombre d'aliments sains et de boissons nutritives dans notre gamme de produits, réduisons les répercussions environnementales de nos activités, et ce, tout en appuyant nos employés et en apportant une contribution positive dans les collectivités où nous exerçons nos activités. Nous croyons que tous ces efforts aideront à positionner la société de façon favorable pour produire une croissance à long terme. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site pepsico.ca.

