CSL se classe parmi les meilleurs employeurs de Montréal grâce à son approche centrée sur les gens d'abord





MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Groupe CSL, une société de transport maritime de premier plan ayant son siège social à Montréal, annonce fièrement sa nomination parmi les meilleurs employeurs de la ville.

La société a été reconnue pour ses programmes et avantages progressistes qui récompensent les réalisations de ses employés et leur contribution au succès de l'entreprise.

« Un véritable esprit d'entreprise est manifeste chez nous, tant sur nos navires que dans nos bureaux, souligne Louis Martel, président et chef de la direction, qui tire une grande fierté des solides valeurs d'entreprise et de la culture d'innovation de CSL.

« Le secteur du transport maritime traverse actuellement d'énormes changements technologiques et nos employés placent CSL à l'avant-garde de cette transformation. »

Le concours annuel des Meilleurs employeurs de Montréal vise à récompenser les entreprises montréalaises qui offrent un milieu de travail exceptionnel et qui se classent parmi les chefs de file de leur secteur.

« Figurer au rang des meilleurs employeurs est un honneur que nous partageons fièrement avec tous nos employés, déclare Martine Rivard, chef de la direction des Ressources humaines.

« Bâtir et entretenir une main-d'oeuvre engagée et dynamique exige un travail d'équipe continu afin de créer un lieu de travail sûr, bienveillant et inspirant qui nous motive tous à réussir et à prospérer. »

Le Groupe CSL est le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. Il a son siège social à Montréal et compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Asie. CSL transporte des millions de tonnes de marchandises chaque année pour ses divers clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

