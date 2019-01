La nouvelle conférence sur l'IdO industriel au Hannover Messe guidera les acheteurs de technologies industrielles





LONDRES, 31 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Le IoT M2M Council (IMC), la plus grande organisation professionnelle dédiée à l'Internet des objets, s'associera au Hannover Messe, le plus grand salon professionnel du secteur de la fabrication, pour organiser une conférence qui fournira des conseils pratiques sur l'acquisition de solutions technologiques IdO. La communication entre machines fait désormais partie intégrante de la fabrication de pointe puisqu'elle permet, entre autres avantages, de réaliser une maintenance prédictive des lignes de production et d'améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement. Bien que Hannover Messe soit le carrefour pour ces technologies de pointe, la conférence sur l'infrastructure de l'IdO industriel de l'IMC adoptera une nouvelle approche en mettant l'accent sur les questions pratiques d'approvisionnement pour les acheteurs industriels.

« L'IdO industriel est à bien des égards une convergence des technologies opérationnelles et des technologies de l'information », affirme le président et vice-président de l'IMC chargé des secteurs de la fabrication, de l'automobile et de l'Internet des objets chez Hewlett Packard Enterprise, Volkhard Bregulla. « Une majorité de nos membres subalternes à l'IMC représentent l'industrie de la technologie opérationnelle, à l'instar des visiteurs du salon. Notre rôle d'accélérateur industriel consiste à sensibiliser ces personnes à l'importance des technologies de l'information et de la communication pour ainsi accélérer les cycles de déploiement. La nouvelle conférence sur les infrastructures de l'IdO industriel conviendra parfaitement à la mission de l'IMC », ajoute-t-il.

La conférence portera sur des discussions en groupe concernant la sélection de la connectivité pour les applications industrielles, les avancées en matière de matériel de traitement de données à la périphérie (edge computing) et les critères de sélection des plates-formes logicielles de l'IdO industriel. Il est clair que les applications industrielles de l'IdO (parfois appelées « IIoT » en anglais) constitueront l'un des plus grands domaines d'application de cette technologie naissante. L'IMC est également le partenaire exclusif de l'infrastructure IdO du Consumer Electronics Show, le plus grand salon professionnel au monde consacré à l'électronique intégrée aux industries de l'automobile, des articles ménagers, des dispositifs médicaux et des appareils vestimentaires, qui représentent d'autres domaines d'applications à grande échelle de cette technologie.

La conférence sur les infrastructures de l'IdO industriel de l'IMC au Hannover Messe aura lieu dans l'après-midi du jeudi 4 avril 2019 au centre de conférences situé au beau milieu du parc des expositions de Hanovre. Pour plus d'informations, y compris des détails spécifiques sur le parrainage du programme de la conférence, veuillez visiter la page https://www.iotm2mcouncil.org/hannoverconference.

À propos du IoT M2M Council

Réunissant plus de 25 000 entreprises et fabricants d'équipement d'origine qui se procurent des solutions IdO en tant que membres, l'IMC est le plus grand groupe professionnel dédié au secteur mondial de l'IdO/M2M. Parmi les sociétés membres du conseil d'administration figurent : 1NCE, Aeris, Amazon Web Services, Avnet, BICS, Digi International, HPE, Intel, KORE, Micro-Ant, ORBCOMM, MultiTech, Pod Group, PTC, Re-Teck, Semtech, SIGFOX, Tata Communications, Telit, u-blox, Verizon et Vodafone.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.iotm2mcouncil.org.

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 09:19 et diffusé par :