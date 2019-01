Ouverture des inscriptions pour le sommet européen SAFe® 2019 qui se tiendra à La Haye (Pays-Bas), du 7 au 10 mai





BOULDER, Colorado, 31 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc., fournisseur du principal cadre applicatif mondial destiné à l'agilité des entreprises, a annoncé ce jour l'ouverture des inscriptions pour le sommet européen SAFe 2019, qui se tiendra du 7 au 10 mai prochains au World Forum de La Haye, aux Pays-Bas. Cet événement de quatre jours constituera le plus grand rassemblement d'Europe consacré exclusivement au Scaled Agile Framework® (SAFe) et à sa communauté de pratique.

Le deuxième sommet européen SAFe de l'année est un fait marquant ouvert à tous ceux qui se sont engagés auprès de SAFe : spécialistes, instructeurs, consultants, partenaires de Scaled Agile et chefs d'entreprise. L'événement comprendra deux journées consacrées aux partenariats, des ateliers de préparation à la conférence et une conférence principale de deux jours. Les participants auront l'occasion d'acquérir des compétences, d'échanger des connaissances, de tisser des réseaux, d'entrer en contact avec des leaders d'opinion et des influenceurs et pourront voir en personne comment les entreprises tirent parti du SAFe pour offrir continuellement de la valeur à leurs clients.

Le sommet européen SAFe 2019 réunira trois principales manifestations :

7 - 8 mai, Développement des partenariats

Réservé exclusivement aux partenaires Scaled Agile, cet événement de deux jours aura pour but d'assurer le succès du soutien et du déploiement des produits et services SAFe. Le programme propose un contenu ciblé et exploitable conçu pour aider les différents partenaires à fournir des résultats de premier plan à leur clientèle.

8 mai, Ateliers de préparation à la conférence

Pendant le sommet, les ateliers de préparation à la conférence offrent aux participants l'occasion d'approfondir certaines des questions les plus actuelles liées à la pratique de SAFe, avec les personnes qui ont créé le cadre applicatif. Les ateliers incluent :

Construire de très grands systèmes avec SAFe

Établir un ordre de priorité des placements de portefeuille

SAFe pour le gouvernement

DevOps et l'agilité technique

Atelier avancé SPC

Ateliers partenaires

9 - 10 mai, Conférence principale

La conférence principale, qui se tiendra pendant deux jours, proposera des exposés de premier plan sur le secteur, plus de 20 séances techniques, des présentations éclair et de multiples occasions de réseautage. Les participants auront accès à de nouvelles stratégies pour offrir une valeur ajoutée à leurs clients plus efficacement, ainsi qu'un aperçu de la façon dont certaines des plus grandes entreprises européennes exploitent SAFe pour améliorer la qualité, accélérer les délais de mise sur le marché et augmenter l'implication de leurs employés. Thèmes abordés :

Leadership allégé-agile

Équipe et agilité technique

DevOps et livraison à la demande (Release on Demand)

Solutions d'affaires et ingénierie des systèmes allégés

Gestion de portefeuille allégé

À destination des participants souhaitant des solutions en matière de conseil, de formation ou de plateforme, les partenaires de Scaled Agile exposeront pendant la conférence principale, qui sera le seul lieu en Europe où un public exclusivement axé sur SAFe pourra dialoguer avec des fournisseurs spécialisés en la matière.

Les inscriptions sont ouvertes sur europe.safesummit.com.

À propos de Scaled Agile, Inc. (SAI) :

Scaled Agile, Inc. est le fournisseur de SAFe®, le premier cadre applicatif au monde destiné à l'agilité des entreprises. Grâce à l'apprentissage et à la certification, à un réseau mondial de partenaires et à une communauté croissante comptant plus de 400 000 professionnels formés, Scaled Agile aide les entreprises à créer de meilleurs systèmes, à accroître l'implication de leurs employés et à améliorer les résultats commerciaux. Scaled Agile est un membre actif du mouvement de philanthropie d'entreprise et de service communautaire Pledge 1%. Vous trouverez plus d'informations sur Scaled Agile et SAFe sur scaledagile.com et scaledagileframework.com.

