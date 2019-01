Le secteur mondial des FNB devrait doubler au cours des cinq prochaines années; le secteur canadien va connaître une croissance encore plus rapide





2018 a été témoin de l'avènement des FNB de répartition de l'actif, qui ont perturbé le secteur

Les FNB continuent de prouver leur valeur en période de volatilité des marchés mondiaux

BMO Gestion mondiale d'actifs offre 77 mandats et détient une part de marché de 31 pour cent au Canada

MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a publié aujourd'hui son rapport Perspectives des FNB qui se penche sur le marché des fonds négociables en bourse (FNB) et détermine les tendances qui devraient façonner le secteur au cours de la prochaine année.

Selon le rapport, le marché mondial des FNB devrait doubler pour atteindre plus de 10 000 milliards de dollars américains au cours des cinq prochaines années. Le secteur canadien devrait croître à un rythme plus rapide encore pour atteindre 400 milliards de dollars canadiens d'ici 2024.

Retour sur 2018

Le marché mondial des FNB a atteint un sommet record de 4 700 milliards de dollars américains en actifs sous gestion (ASG) en fin d'année. À l'échelle mondiale, il y avait 6 483 FNB, soit une hausse de près de 12 pour cent par rapport à l'année précédente.

Le marché canadien des FNB a atteint un ASG total de 156 milliards de dollars canadiens avec des rentrées de fonds de 20 milliards de dollars canadiens.

Le FNB canadien dans lequel on a investi le plus de nouveaux capitaux en 2018 est le FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (symbole : ZCN), qui a enregistré des rentrées nettes de fonds de plus de 1 milliard de dollars.



Les investisseurs ont continué à faire confiance à l'exposition générale aux actions canadiennes, en particulier dans les services financiers et l'énergie, y voyant de la valeur étant donné la sous performance du Canada par rapport aux principaux marchés mondiaux.

« Les investisseurs font des FNB leur produit de choix parce que ce sont des outils de répartition de l'actif efficaces et transparent, à faible coût », a déclaré Kevin Gopaul, chef - Fonds négociés en bourse, BMO Gestion mondiale d'actifs. « La diversification et l'efficacité de négociation qu'offrent les FNB sont devenues plus importantes que jamais en raison du retour de la volatilité sur les marchés mondiaux. L'importance d'un positionnement avec des ETF à gestion passive traditionnels et de nouveaux ETF à gestion active s'est avérée lors des corrections de marché survenues au quatrième trimestre. »

Selon les données de Bloomberg, BMO Gestion mondiale d'actifs propose aujourd'hui 77 mandats et détient une part de marché de 31 pour cent au Canada.

Principales tendances qui se dessinent de 2018 à 2019

Le rapport s'est également attardé à certains thèmes associés au secteur des FNB.

L'investissement et la répartition de l'actif : 2018 a été témoin de l'avènement des FNB à répartition de l'actif, la réponse du secteur des FNB aux portefeuilles qu'offrent traditionnellement les fonds d'investissement. Pareillement à la réussite des FNB traditionnels, les FNB à répartition de l'actif semblent entraîner une perturbation dans le secteur en remettant en question la construction des fonds et des produits enchâssés.

Volatilité : Le resserrement des politiques monétaires à l'échelle mondiale, les inquiétudes géopolitiques et la baisse des bénéfices des actions principales ont entraîné un accroissement de la volatilité des marchés. En raison de leur efficacité de négociation permettant d'obtenir une exposition diversifiée en une seule opération, les investisseurs se sont tournés vers les FNB afin de composer avec le regain de volatilité sur les marchés.

FNB à gestion active : Les stratégies qui se différencient vraiment du marché ont gagné en popularité à mesure que la volatilité du marché augmentait. À l'avenir, à la manière d'un fonds d'investissement, les FNB à gestion active devront prouver leur valeur en offrant des résultats supérieurs et des expositions distinctes.

FNB à gestion passive : Le message traditionnel des FNB à gestion passive : diversification, faible coût, efficacité de négociation et transparence n'a jamais été aussi pertinent et l'ajout des FNB à gestion active est complémentaire.

Titres à revenu fixe : Il y a eu une tendance vers les FNB de titres à revenu fixe à court terme. La négociation et le repositionnement tactiques dans la composante de titres à revenu fixe au moyen des FNB sont devenus une stratégie populaire.

Bien que les FNB soient maintenant une option dominante, ils ne représentent toujours que 10 pour cent des actifs sous gestion du secteur des fonds d'investissement au Canada. Alors que le nombre de fournisseurs d'ETF et le nombre considérable d'ETF proposés augmentent, le rapport fait ressortir l'importance grandissante de collaborer avec un fournisseur établi qui met l'accent sur l'éducation et le soutien.

« La disponibilité accrue d'outils et de bases de données du secteur, ainsi que l'augmentation du nombre d'analystes ETF, contribuent à faciliter la recherche pour les investisseurs et à améliorer les portefeuilles », a ajouté M. Gopaul. « À mesure que les investisseurs canadiens se tournent vers les FNB, il est nécessaire d'établir une clarification entre les FNB. »

Pour visionner le rapport complet, cliquez ici. Pour plus d'informations à propos des FNB BMO, visitez www.bmo.com/fnb.

À propos des fonds négociables en bourse (FNB) BMO

BMO Groupe financier, qui a lancé ses activités de FNB en mai 2009, est l'un des plus importants fournisseurs de FNB au Canada. Les FNB BMO offrent aux investisseurs canadiens un choix plus varié et un accès simplifié à un portefeuille novateur de produits de placement.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 774 milliards de dollars au 31 octobre 2018 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

