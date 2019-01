Des Fonds SEI reconnus pour leur performance primée en 2018





Le Fonds modéré SEI honoré pour une deuxième année consécutive

TORONTO, le 31 janvier 2019 /CNW/ - Société de placements SEI Canada (« SEI Canada ») a annoncé aujourd'hui que son Fonds modéré et son Fonds de revenu 40/60 ont obtenu un prix FundGrade A+MC dans la catégorie des fonds équilibrés de titres à revenu fixe canadiens sur 366 fonds pour l'année civile 2018. Les prix FundGrade A+ de Fundata sont accordés tous les ans à des fonds d'investissement et à leurs gestionnaires qui ont produit des rendements ajustés au risque réguliers et remarquables tout au long de l'année. Fundata a reconnu le Fonds modéré de SEI avec ce prix dans la même catégorie pour l'année civile 2017.

Les deux fonds investissent dans une gamme de fonds SEI sous-jacents, qui utilise une stratégie d'investissement gestionnaire de gestionnaires combinant de multiples gestionnaires de portefeuilles spécialisés, chacun étant responsable de la gestion d'une partie du portefeuille conformément à un mandat particulier.

« Nous sommes honorés d'être reconnus pour deux des solutions diversifiées de SEI, conçues pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs, ce qui est au coeur de notre philosophie de placement », a indiqué Andy Mitchell, directeur de SEI Canada. « En tant que gestionnaire de gestionnaires, la réduction de la volatilité et la gestion du risque constituent le fondement de nos stratégies de portefeuille. Notre Fonds modéré, primé deux fois, démontre des antécédents de résultats constants, et nous croyons que notre processus multigestionnaire peut aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs futurs. »

Les rendements de la catégorie F du Fonds modéré pour la période terminée le 31 décembre 2018 sont les suivants : -0,98 % (1 an), 3,08 % (3 ans), 4,10 % (5 ans), 5,57 % (10 ans) et 4,55 % (depuis la création le 7 juin 2006). Les rendements de la catégorie F du Fonds de revenu 40/60 pour la période terminée le 31 décembre 2018 sont les suivants : -0,64 % (1 an), 3,10 % (3 ans), 4,42 % (5 ans), 6,10 % (10 ans) et 4,51 % (depuis la création le 7 juin 2006). Les rendements sont pour les parts de catégorie F, nets des frais de gestion du Fonds payables à SEI. Les rendements ne tiennent pas compte des honoraires de conseil qui peuvent être payables au courtier.

Société de placements SEI Canada, filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company (NASDAQ : SEIC), est le gérant des Fonds SEI au Canada

Des commissions, frais de courtage, frais de gestion et autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements totaux annuels historiques qui incluent les changements de la valeur des titres de participation et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par le porteur de titres qui pourraient réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment et leurs rendements passés pourraient ne pas se reproduire.

À propos de SEI

Maintenant dans sa cinquantième année, SEI (NASDAQ : SEIC) continue d'être un chef de file mondial en matière de traitement de placements, de fonds d'investissement et de solutions de gestion des placements en impartition. Les solutions de SEI aident les sociétés, les institutions financières, les conseillers financiers et les familles affluentes à se créer un patrimoine et à le gérer. Au 31 décembre 2018*, par l'entremise de ses filiales et partenaires dans lesquels la société a une participation importante, SEI administrait et gérait 884 milliards de dollars en fonds de couverture, en capital-investissement, en fonds communs de placement et autres actifs en gestion commune ou distincte, dont 307 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 573 milliards de dollars d'actifs de clients sous son administration. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez seic.com.



*Données en dollars américains.

À propos de SEI Canada

SEI a fondé son service canadien en 1983, en offrant des techniques de gestion des actifs innovatrices pour les investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, SEI propose des solutions de conseils stratégiques et de gestion des placements intégrés pour aider les investisseurs institutionnels à atteindre leurs objectifs organisationnels et à satisfaire leurs responsabilités fiduciaires. Forte de ses connaissances spécialisées en matière de placement, SEI a commencé à offrir des solutions de placements aux investisseurs de détail par le biais de conseillers en placements en 1994. L'approche de placements propose des stratégies multigestionnaires, diversifiées mondialement, avec une préférence appropriée pour le pays d'origine pour les investisseurs de détail canadiens. Les stratégies axées sur les buts, les stratégies de répartition d'actifs stratégique et les Fonds de catégorie d'actifs de SEI sont offerts par le biais de relations avec des courtiers. Pour plus de renseignements, visitez seic.com/frCA.

À propos de Fundata Canada Inc.

Fundata Canada Inc. fournit des services de diffusion, d'analyse et de recensement de données aux médias canadiens et aux marchés financiers depuis 1987. Fundata est un important distributeur d'informations sur les fonds et les actions au Canada. Sa base de données contient plus de 35 000 produits de placement. Fundata fournit des transmissions de données personnalisées, des analyses haut de gamme, des outils logiciels de pointe et des solutions de services Web hébergés sur mesure pour des sociétés de fonds, des applications d'arrière guichet, des conseillers en placement, des banques, des sociétés de fiducie, des revendeurs et des redistributeurs, des médias de diffusion et des sites Web. Pour de plus amples renseignements, visitez www.fundata.com.

À propos de la méthodologie FundGradeMC de Fundata

L'objectif du système de notation FundGrade consiste à noter et à classer mensuellement les fonds de placement canadiens par rapport à leurs homologues en utilisant les métriques de performance ajustée au risque. Des lettres de A à E sont utilisées. Chaque mois, FundGrade attribue des notations comme suit : A pour les 10 % supérieurs, B pour les 20 % suivants, C pour les 40 % de la portion médiane, D pour les 20 % suivants et E pour les 20 % inférieurs. Les notations varient tous les mois. Le système de notation FundGrade porte sur les rendements passés qui peuvent remonter jusqu'aux 10 dernières années. Il utilise trois mesures de rendement ajusté au risque bien connues et acceptées dans l'industrie du placement : (1) Le ratio de Sharpe, une mesure du rendement excédentaire d'un fonds par rapport au risque global. Pour le calculer, on soustrait le taux sans risque du rendement du fonds. Ensuite, on divise le résultat par l'écart type. (2) Le ratio Sortino, une mesure du rendement excédentaire d'un fonds par rapport au risque de perte. Pour le calculer, on soustrait le rendement minimum acceptable du rendement du fonds. Ensuite, on divise le résultat par l'écart négatif. (3) Le ratio d'information, une mesure du rendement actif par rapport à l'écart de suivi. Pour le calculer, on soustrait le rendement de l'indice de référence du rendement du fonds. Ensuite, on divise le résultat par l'écart type de la différence entre le rendement du fonds et le rendement de l'indice de référence.

Consultez http://www.fundata.com/images/FungradeMethodologyFR.pdf pour obtenir de plus amples détails sur l'algorithme de classement de FundGrade. Afin d'assurer la pertinence des notes, les fonds sont comparés uniquement à un groupe de fonds homologues aux mandats de placement similaires. FundGrade utilise les normes de classification établies par le CIFSC (le comité canadien de standards de fonds d'investissement). Les fonds sont classés et notés au sein de chaque catégorie du CIFSC.

À propos de la méthodologie FundGradeA+

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc.

Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Personne-ressource de la société : Personne-ressource pour les médias : Leslie Wojcik Anne Hoare SEI SEI Canada +1 610-676-4191 +1 416-847-6375 lwojcik@seic.com ahoare@seic.com

SOURCE SEI Investments Canada Company

