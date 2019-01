Accenture annonce le décès de son ancien P-DG Pierre Nanterme





C'est avec une immense tristesse qu'Accenture (NYSE : ACN) annonce que Pierre Nanterme, son ancien président-directeur général, est décédé aujourd'hui. L'ensemble des collaborateurs d'Accenture expriment leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, et rendent hommage au dirigeant visionnaire qu'il a été pendant ses 8 années à la direction de l'entreprise.

Olivier Girard, président d'Accenture en France et au Benelux : « Pierre a hissé les couleurs de la France au plus haut niveau d'Accenture, et il a été l'un des rares français, si ce n'est le seul, à diriger depuis la France une entreprise internationale de cette importance. Pierre était un immense capitaine d'industrie, avec un style propre à lui, mélange de panache à la française, de rigueur intellectuelle, et porteur d'une vision du Monde. Esprit curieux, il était très attentif à la marche des civilisations, et en particulier à la jeunesse. La jeunesse, il l'aimait entrepreneuse, diverse, et pleine d'allant. Adepte du crédo, selon lequel, c'est notre vision du Monde qui fabrique le Monde, il était un acteur engagé et déterminé. Quel bel héritage que ces valeurs pour nous ! »

Marge Magner, présidente non-exécutive du conseil d'administration : « Nous sommes profondément attristés par cette perte tragique. Pierre était un leader visionnaire pour qui l'innovation devait être au coeur de la stratégie et de toutes les initiatives d'Accenture. Il était aussi et surtout un dirigeant viscéralement attaché aux valeurs de l'entreprise, et pour qui l'engagement auprès des collaborateurs et des clients étaient des priorités absolues. Il a été également un fervent défenseur de la culture d'égalité au sein d'Accenture. Son énergie et son leadership vont immensément nous manquer. »

Au cours de ses 36 années de carrière chez Accenture, Pierre Nanterme a contribué significativement à la croissance d'Accenture. Il est devenu Directeur général en janvier 2011, puis Président-directeur général en Février 2013. Accenture avait annoncé qu'il quittait ses fonctions de P-DG le 11 janvier 2019 pour raison de santé.

David Rowland, Directeur général par intérim : « Pierre était un dirigeant exceptionnel et iconique, et une personne extraordinaire dans tous les sens du terme. Sa capacité innée à créer de la valeur, et sa vision d'orienter nos métiers vers de nouvelles sources de croissance, laissent Accenture dans une position plus forte pour les générations futures. Il était véritablement engagé auprès de nos collaborateurs et avait une énergie et un humour contagieux, et nous poussait en permanence à être plus curieux, à continuer d'apprendre et à innover. Nous lui serons toujours reconnaissant pour l'impact qu'il a eu. »

En tant que P-DG, Pierre Nanterme a transformé Accenture en orientant les métiers de l'entreprise vers les nouveaux services digitaux, tout en générant de manière constante de solides résultats financiers. Il a fait d'Accenture une des entreprises les plus attractives pour les meilleurs talents du monde, et s'est engagé à continuellement investir dans la formation des collaborateurs pour pérenniser la pertinence et la différentiation de leurs compétences. Il a également été un fervent soutien de l'engagement d'Accenture en faveur de l'inclusion et de la diversité, et notamment de l'égalité hommes-femmes ; il avait ainsi fixé l'objectif d'atteindre la parité dans les effectifs d'Accenture d'ici 2025. Le leadership visionnaire de Pierre Nanterme et sa focalisation sur l'innovation ont positionné Accenture sur une croissance continue à long-terme ; un héritage remarquable qui bénéficiera aux générations futures.

