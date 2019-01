Heureux mélange d'atouts anciens et nouveaux : les Meilleurs employeurs à Montréal placent la barre encore plus haut en 2019





MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW/ - Que se passe-t-il lorsqu'on ajoute une économie en plein essor à la ville la plus agréable d'Amérique du Nord, avec un secteur culturel si dynamique? On obtient la situation idéale où les employeurs font tout en leur pouvoir pour attirer les employés les plus brillants et compétents. Voilà le message qui ressort du concours des Meilleurs employeurs à Montréal dont les lauréats sont dévoilés ce matin par Mediacorp Canada Inc., qui gère le projet annuel des 100 meilleurs employeurs au Canada.

« Montréal offre depuis longtemps une qualité de vie exceptionnelle, une riche histoire et des attraits culturels importants, précise Anthony Meehan, éditeur à Mediacorp. La ville est encore plus attrayante en ce qui concerne le travail puisqu'elle enregistre le deuxième taux de chômage le plus bas -- plus bas qu'à Toronto, ce qui surprend souvent les gens. Aucune autre métropole en Amérique du Nord ne réunit autant d'atouts, anciens comme nouveaux. »

« Les gagnants de cette année traduisent l'importance de la ville en tant que centre éducatif majeur, ajoute Richard Yerema, rédacteur en chef du projet 100 meilleurs employeurs au Canada. Les entreprises du secteur des technologies et des logiciels de calibre international ne s'installent pas là où il n'y a pas d'investissements en matière de formation et de perfectionnement; Montréal compte des établissements d'enseignement solides d'envergure mondiale. La ville a tiré parti d'investissements publics tournés vers l'avenir qui ont jeté les bases permettant aux employeurs de prospérer. »

Le concours des Meilleurs employeurs à Montréal, qui existe depuis 2006, est une distinction spéciale qui vise à reconnaître les employeurs du Grand Montréal qui sont à l'avant-plan dans leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les employeurs sont évalués par les éditeurs du concours des 100 meilleurs employeurs au Canada au moyen des mêmes critères que pour le concours national : 1) le lieu de travail physique; 2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement; et 8) l'engagement dans la collectivité. Les employeurs sont comparés aux autres organisations du même domaine afin de déterminer ceux qui offrent les programmes les plus progressistes et les plus avant-gardistes. Ce concours annuel est ouvert à tout employeur dont le siège social se trouve dans le Grand Montréal; les employeurs de toute taille peuvent présenter leur candidature, qu'ils oeuvrent dans le secteur privé ou public.

Établie en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays. Depuis 1999, l'éditeur établi à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui comprend 18 concours régionaux et spécialisés joignant plus de 15 millions de Canadiens chaque année au moyen d'une gamme de partenaires issus du milieu des magazines et des journaux. Mediacorp exploite également Eluta.ca (en anglais), le moteur de recherche d'emploi le plus important au Canada, qui comprend des commentaires des rédacteurs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada et qui est maintenant consulté par presque huit millions d'utilisateurs au Canada chaque année. En collaboration avec Willis Towers Watson, Mediacorp organise également le Sommet des meilleurs employeurs (en anglais), le congrès le plus important au Canada pour les cadres supérieurs en ressources humaines.

La liste complète des Meilleurs employeurs à Montréal pour 2019 a été publiée aujourd'hui sur la page d'accueil du concours (en anglais). L'identité des lauréats a également été annoncée dans un magazine spécial publié dans le quotidien Montreal Gazette aujourd'hui. Les raisons de ce choix accompagnées de centaines d'histoires et de photos des employeurs ont été publiées par les éditeurs ce matin, et vous pouvez les découvrir à la page d'accueil du concours (en anglais).

