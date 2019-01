Sandoz Canada demeure parmi les meilleurs employeurs à Montréal et obtient la certification Meilleur employeur au Canada pour l'année 2019





Sandoz Canada se classe pour une deuxième année consécutive comme l'un des meilleurs employeurs à Montréal. L'entreprise figurait également parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada en 2017.

Sandoz a été certifiée par le Top Employers Institute pour l'excellence des conditions de travail qu'elle offre à ses salariés au Canada et à l'étranger.

Ces distinctions uniques soulignent l'engagement de Sandoz Canada à créer un milieu de travail remarquable doté d'une culture dynamique et flexible.

BOUCHERVILLE, Québec, 31 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sandoz, un chef de file mondial dans le domaine des médicaments génériques et biosimilaires et l'une des entreprises de soins de santé qui affichent la croissance la plus rapide au Canada, est fière d'annoncer qu'elle a reçu deux distinctions importantes en tant qu'employeur canadien de premier plan en 2019. Celles-ci mettent en lumière son engagement à offrir à ses employés un milieu de travail attractif et valorisant. L'entreprise est donc de nouveau reconnue parmi les 35 meilleurs employeurs à Montréal dans le cadre du concours annuel organisé par Mediacorp Canada et elle a obtenu la certification Meilleur employeur au Canada et à l'échelle mondiale du Top Employers Institute.



« Cette double reconnaissance est une réalisation remarquable et témoigne d'une priorité clé de notre organisation, soit d'offrir un milieu de travail sain et gratifiant où les employés se sentent motivés et heureux », a déclaré Michel Robidoux, président et directeur général de Sandoz Canada. « Depuis deux ans, nous mettons l'accent sur l'amélioration de l'intégration travail-vie personnelle des employés, de la santé globale et de l'énergie au travail. Tout en renforçant notre focus sur notre mission, nous donnons à nos employés les moyens de réaliser leurs ambitions professionnelles et de favoriser avec Sandoz l'accès à des médicaments de haute qualité afin d'améliorer et de prolonger la vie des gens. »

Les 35 meilleurs employeurs à Montréal

Dans le cadre de sa candidature pour une sélection comme l'un des meilleurs employeurs à Montréal , Sandoz Canada a entre autres mis de l'avant ses avantages sociaux concurrentiels, ses nombreuses initiatives visant à améliorer le bien-être des employés et sa gamme d'opportunités de perfectionnement professionel. Dans le cadre du concours annuel de Mediacorp, des centaines d'entreprises au Canada sont évaluées en fonction de divers critères. Les employeurs sont comparés à d'autres organisations oeuvrant dans le même domaine afin de déterminer ceux qui offrent les programmes les plus progressistes et les plus avant-gardistes.

Le meilleur employeur au Canada et à l'échelle mondiale

L'étude internationale menée chaque année par le Top Employers Institute reconnaît les employeurs de premier plan à l'échelle mondiale pour leur gamme d'avantages sociaux exceptionnelle. Elle a certifié des affiliés locaux de Sandoz dans 28 pays, dont le Canada, ce qui a permis à l'entreprise d'obtenir une certification mondiale. Cette certification exclusive confirme l'ambition de Sandoz d'être la meilleure entreprise possible pour ses employés et met en évidence sa détermination à recruter et à fidéliser les meilleurs talents, issus ou non du secteur.

L'unicité de Sandoz

L'entreprise promeut une culture d'énergie et de flexibilité en demandant aux employés de surveiller leur indice de santé globale chaque année. En fonction de leurs résultats, de nouveaux programmes et activités sont élaborés afin d'améliorer le bien-être des employés. Dans le cadre de cette initiative, les employés ont accès à un micromarché libre-service offrant des choix de repas sains et des produits de première nécessité, une salle de sport bien équipée ouverte en tout temps, proposant un accès gratuit aux cours et kinésiologues, ainsi qu'un accès à Dialogue, un service de santé virtuel. Sandoz Canada fournit également aux employés divers services pour faciliter l'intégration travail-vie personnelle, comme un service de réparation automobile avec voiturier.

« Outre l'importance que Sandoz accorde à la santé et au bien-être général de ses employés, nous bénéficions également de conditions de travail non conventionnelles comme des horaires flexibles, des semaines de travail réduites et la possibilité de télétravail, ce qui rend le travail agréable », explique Morgane Defrecheux, Chef développement des affaires, Division hospitalière, chez Sandoz Canada. « De plus, l'engagement communautaire fait partie intégrante de la culture. Chaque année, nous participons à une journée communautaire spéciale au cours de laquelle nous faisons du bénévolat en équipe pour divers organismes de bienfaisance de la région métropolitaine de Montréal. Nous recueillons aussi des fonds pour Centraide et Roule pour la vie grâce au soutien logistique et financier de Sandoz. »

Sandoz Canada s'efforce de devenir une organisation axée sur l'apprentissage et, à ce titre, offre une variété de possibilités de formation en cours d'emploi et en ligne, ainsi que des cours de gestion, de langue et techniques. Établie à Boucherville (Québec), Sandoz Canada, une division du groupe Novartis AG, encourage également la mobilité au sein du réseau Sandoz et Novartis, qui emploie environ 126 000 employés, en offrant de nombreuses possibilités de carrière à l'échelle locale et internationale.

Sandoz Canada est fière de ses employés et leur est reconnaissante d'appuyer l'objectif commun d'améliorer la vie des patients canadiens. Elle cherche constamment à ajouter de nouveaux talents à son équipe.

À propos de Sandoz Canada

Sandoz Canada est une division de Sandoz International GmbH, un chef de file mondial en matière de génériques et de biosimilaires et une filiale de la multinationale suisse Novartis AG. Figure d'autorité dans son domaine, Sandoz Canada commercialise et distribue une vaste gamme de génériques, de biosimilaires, de produits aux consommateurs et de produits de spécialité. www.sandoz.ca/fr

