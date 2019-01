Pour la Deuxième Année Consécutive, oXya, Société du groupe Hitachi, est Reconnue Parmi les Meilleurs Employeurs de Montréal





MONTRÉAL, 31 janvier 2019 /CNW/ - oXya, société du groupe Hitachi, conserve sa place dans la prestigieuse liste des meilleurs employeurs de Montréal en 2019 - Montreal's Top Employers 2019, et cela pour la deuxième année consécutive. Cette liste est élaborée par les éditeurs des grandes revues sur l'emploi; il s'agit d'une remarquable reconnaissance envers les employeurs du Grand Montréal qui bâtissent leurs industries en offrant des conditions de travail exceptionnelles à leurs employés. Cette nomination vient rejoindre d'autres récompenses fièrement acquises par oXya en Amérique du Nord, notamment « les 100 Meilleures Entreprises où Travailler dans l'Informatique » et « les Meilleurs Entreprises où Travailler du New Jersey ».

Les éditeurs de Mediacorp évaluent les entreprises sur un ensemble de critères incluant le lieu de travail physique, l'atmosphère au travail, les avantages accordés aux employés, la communication interne, les formations offertes et bien d'autres encore. Les congés parentaux offerts aux nouveaux parents avec un salaire à taux plein allant jusqu'à 16 semaines, une généreuse prime de cooptation pour inciter les employés à référer de nouvelles candidatures issues de leur réseaux, ... sont parmi les avantages d'oXya qui ont marqués l'équipe d'éditeurs.

« C'est un grand honneur que nous ayons reçu cette récompense pour la deuxième année consécutive, cela illustre bien l'engagement d'oXya pour ses employés », annonce Melchior du Boullay, Directeur Exécutif d'oXya en Amérique du Nord. « Nos employés sont l'ingrédient secret, la partie la plus précieuse qui fait de notre service un succès. Nous sommes fiers d'avoir un taux de satisfaction client de 99%, qui n'a pu être atteint que par l'investissement que nous portons sur nos équipes. Nous laissons la liberté à nos employés de croître professionnellement dans un espace de travail valorisant et stimulant. La croissance rapide d'oXya et le faible roulement de personnel en sont le résultat. »

À propos d'oXya:

oXya, une société du groupe Hitachi, est une entreprise chef de file dans le conseil, l'infogérance et l'infonuagique pour les clients SAP. oXya aide les grandes entreprises, ainsi que celles de taille moyenne, à migrer leur applicatifs SAP et leurs opérations TI vers l'info nuage, qu'il soit de type privé ou publique (notamment vers Google Cloud, AWS et MS Azure). Ainsi, oXya conforte les entreprises dans leur croissance en efficacité et flexibilité grâce à ses équipes d'experts SAP organisées autour de leur modèle d'affaire. Les clients d'oXya profitent d'une structure de support unique et bénéficient de programmes de services tout inclus. Ces deux particularités uniques ont mené à un taux de satisfaction client de 99%.

