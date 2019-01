NorthStar Ciel & Terre s'associe à SpecTIR pour proposer des services complets d'imagerie hyperspectrale





L'imagerie enrichie facilitera une gestion environnementale évoluée

MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - NorthStar Ciel & Terre Inc. est fière de s'associer à SpecTIR Hyperspectral & Remote Sensing Solutions, une entreprise américaine de Reno (Nevada), dans le cadre d'un partenariat stratégique visant à offrir des services complets d'imagerie hyperspectrale. Obtenue à l'aide d'un système aéroporté, l'imagerie hyperspectrale de SpecTIR constitue un complément aux images recueillies par les capteurs spatiaux de NorthStar, la première plate-forme d'information environnementale globale qui surveille la Terre, son environnement et l'espace proche.

La plate-forme NorthStar fait appel à une constellation de 40 satellites dotés de capteurs évolués pour fournir une information détaillée et exhaustive servant à alimenter des services de connaissance de la situation spatiale et un recueil de renseignements et d'informations planétaires (Earth Information and Intelligence, ou EI2). En combinant des données de sources multiples, NorthStar deviendra le premier système spatial commercial à utiliser l'imagerie hyperspectrale pour déduire la composition chimique et minérale des matières terrestres avec une précision et une richesse sans précédent.

En vertu de ce partenariat, SpecTIR assurera une observation hyperspectrale aéroportée de pointe complémentaire aux capacités spatiales de NorthStar. La plate-forme NorthStar permettra de nouvelles percées en matière de gestion de l'environnement, notamment en ce qui a trait à la détection de la pollution, l'évaluation de la santé des océans, des rivières et des sources d'eau douce du monde entier, l'amélioration de la productivité de l'agriculture, la prévention des feux de friche, et la surveillance des pipelines d'hydrocarbures pour éviter les déversements et la contamination. Depuis 1993, SpecTIR propose aux gouvernements et à un éventail de clients commerciaux internationaux des solutions hyperspectrales aéroportées axées sur la géologie et les minéraux, le pétrole et le gaz, la végétation et l'environnement, et les interventions d'urgence.

Stewart Bain, président-directeur général de NorthStar Ciel & Terre, salue ce partenariat avec SpecTIR : « Cette collaboration nous permettra d'assurer une couverture complète et continue de la surface de la Terre à l'aide d'une combinaison de capteurs spatiaux et aéroportés, et de cimenter une pierre angulaire des services de NorthStar. Avec l'appui de nos nouveaux collègues, nous pourrons pousser encore plus loin notre mission de fournir des renseignements essentiels sur l'environnement terrestre. »

« Depuis plus de 25 ans, SpecTIR travaille en vue de devenir le chef de file de l'imagerie hyperspectrale commerciale », a déclaré Mark Landers, président-directeur général de SpecTIR. « Ces avancées requièrent l'unité et la collaboration entre des spécialistes chevronnés des sciences spectrales et des technologies spatiales. NorthStar a su rassembler une équipe impressionnante, et nous sommes honorés de mettre notre corpus de connaissances à sa disposition en lui proposant de nouvelles capacités uniques. L'information hyperspectrale et les produits dérivés de NorthStar - l'imagerie enrichie - aideront l'humanité à mieux caractériser, surveiller et évaluer les systèmes environnementaux et les modèles de vie sur Terre. »

À PROPOS DE NORTHSTAR

Grâce à son réseau de satellites équipés de capteurs hyperspectraux, infrarouges et optiques déployés en permanence dans l'espace, NorthStar capte, numérise et étudie le détail des écosystèmes et des milieux ambiants de la Terre sur une base quotidienne. NorthStar fait appel à l'analyse de données, à la modélisation et à l'analyse prédictive de pointe pour proposer des solutions aux utilisateurs des secteurs public et privé. Son objectif est de développer les connaissances les plus poussées à ce jour sur la Terre et son environnement orbital, et de transformer l'observation terrestre traditionnelle en recueil de renseignements et d'informations planétaires (Earth Information and Intelligence, ou EI2).

Déployée en orbite autour de la Terre, la constellation de capteurs optiques de NorthStar assure des services de connaissance de la situation spatiale dont la performance dépasse celle de tout autre système développé à ce jour. NorthStar identifie, suit et prédit avec précision la trajectoire de plus de 300?000 objets en orbite - qualifiés de débris spatiaux - pour réduire les risques de collisions avec des satellites et protéger les biens spatiaux de grande valeur. Cette information revêt une importance cruciale pour l'industrie satellitaire en expansion, exploitée par les secteurs public et privé.

NorthStar Ciel & Terre Inc. est une entreprise de Montréal, au Québec, qui exerce ses activités à l'échelle mondiale. NorthStar a reçu à ce jour un financement de 83 millions de dollars canadiens, fourni par ses partenaires stratégiques et privés, qui comptent notamment KinetX Aerospace (Tempe, Arizona), Télésystème Espace (Montréal, Québec) - son actionnaire majoritaire -, et le groupe aérospatial européen Space Alliance, formé des agences Telespazio (Italie) et Thales Alenia Space (France). L'entreprise profite également du soutien des gouvernements du Canada et du Québec.

À PROPOS DE SPECTIR

SpecTIR propose des solutions hyperspectrales et géospatiales qui facilitent les opérations critiques des gouvernements et d'autres clients commerciaux. Cette entreprise privée exerce ses activités à l'échelle mondiale, et fonde sa réputation sur son excellence technique et son dévouement envers les besoins précis de sa clientèle. Son équipe est composée de scientifiques, d'ingénieurs, d'administrateurs de programmes, de spécialistes de la télédétection et d'analystes de renom possédant une expertise des technologies hyperspectrales.

SpecTIR LLC est une société spécialisée dans le développement de solutions de télédétection et d'analyse hyperspectrale et géospatiale pour les industries américaine et internationale de l'exploitation minière, gazière et pétrolière, de la défense, de l'agriculture et de l'environnement. Le siège social de SpecTIR est situé à Reno, au Nevada, et l'entreprise compte une division consacrée aux solutions gouvernementales en Virginie.

