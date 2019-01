Kat Von D Beauty lance un nouveau végétalien, fond de teint poudre Lock-It





Une perfection naturellement impeccable, RAPIDE!

SAN FRANCISCO, 31 janvier 2019 /CNW/ - Lock-It, la collection de teints végétaliens à succès, hyper-performants, sans cruauté, de Kat Von D Beauty, s'est encore améliorée avec le lancement du NOUVEAU fond de teint poudre Lock-It, à couverture parfaite, qui procure des effets de flou instantanés à usage prolongé.

Découvrez le communiqué de presse interactif multicanal ici :

https://www.multivu.com/players/fr-ca/8487251-kat-von-d-beauty-lock-it-powder-foundation/

Vous ne verrez un fond de teint poudre jamais pareil : cette formule veloutée peut s'utiliser seule pour un visage naturellement impeccable ou peut être superposée sur n'importe quel fond de teint pour une perfection absolue.

Logée dans un compact rechargeable sexy, accentué par une touche de rouge métallique à l'intérieur, cette formule ultralégère pore perfectionnant vous donnera envie de la montrer et d'en mettre, où que vous soyez! À la différence de l'extrait de poudre de riz qui masque les imperfections, le kaolin -- un minéral argileux -- confère un fini mat et diffus sans séchage, ce qui lui permet d'agir de façon harmonieuse sur tous les types de peau.

Le fond de teint poudre Lock-It de décline en 26 nuances mises au point pour s'harmoniser à une variété de tons et de tons nuancés allant du clair au foncé riche.

Le fond de teint poudre Lock-It de Kat Von D Beauty (44 $ CAD) sera disponible au Canada, à compter du 25 janvier 2019, en ligne, sur les sites marchands Katvondbeauty.com et Sephora.com, ainsi que dans les magasins Sephora.

L'enseigne Twitter, #Vegan! Le maquillage Kat Von D Beauty, fait avec amour, pas avec des animaux, est 100 % végétalien, sans cruauté. Les adeptes sont invitées à exposer leurs allures et styles et à trouver plus d'inspiration sur le site KatVonDBeauty.com et les réseaux sociaux @KatVonDBeauty, #KatVonDBeauty, #LockItPowderFoundation.

À PROPOS DE KAT VON D BEAUTY

Kat Von D Beauty vous donne le pouvoir de créer sans compromis avec notre maquillage longue tenue, à forte pigmentation, végétalien, sans cruauté.

Lancée en 2008 par Kat Von D, la marque de maquillage très appréciée -- connue à l'échelle mondiale pour ses produits incontournables et primés tels que le ligneur Tattoo, le rouge à lèvres liquide Everlasting et le fond de teint Lock-It -- est spécialisée dans les produits de beauté haute performance faits avec amour, pas avec des animaux. Que se rassurent donc les passionnées de la beauté et les amies des animaux : elles peuvent faire des choix éclairés et bienveillants, sans pour autant sacrifier de beaux pigments audacieux et longue tenue.

Kat Von D Beauty a remporté plus de 100 prix (et ce n'est pas fini) dans le monde entier. La marque est distribuée dans 36 pays à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe, notamment en Scandinavie, en Russie, au Royaume-Uni et en Irlande, l'Asie du Sud-Est, l'Australie et le Moyen-Orient, ainsi qu'en exclusivité chez SEPHORA, Sephora dans JCPenney, Debenhams et sur le site marchand www.katvondbeauty.com.

SOURCE Kat Von D Beauty

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 08:00 et diffusé par :