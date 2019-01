TAP Air Portugal choisit PASSUR Aerospace pour optimiser sa ponctualité et augmenter ses capacités de croissance afin d'anticiper la demande au sein de son pôle de Lisbonne





STAMFORD, Connecticut, 31 janvier 2019 /PRNewswire/ -- PASSUR® Aerospace, Inc. (OTC : PSSR), un leader mondial dans le domaine de l'excellence opérationnelle numérique, a récemment été engagé par TAP Air Portugal (TAP), qui souhaite élargir et améliorer ses capacités opérationnelles dans le but d'accélérer son plan de croissance stratégique et la réalisation de ses objectifs. Axé sur le pôle de la compagnie aérienne à l'aéroport de Lisbonne (LIS), ce partenariat constitue une étape importante du programme continu de TAP consistant à améliorer son excellence opérationnelle et à anticiper la croissance future. Il s'agit également d'une étape capitale qui dotera l'infrastructure de l'aéroport de Lisbonne de solutions lui permettant d'améliorer ses capacités et ses performances.

Le programme de PASSUR comporte les objectifs clés suivants :

Améliorer la ponctualité

Réunir les conditions opérationnelles permettant à TAP et à LIS de répondre à la demande croissante de voyages au départ et à l'arrivée de LIS ainsi que de soutenir la stratégie d'expansion visionnaire de TAP

Renforcer les capacités d'adaptation en apportant une solution aux perturbations du trafic

« Chez TAP, nous sommes convaincus que PASSUR, grâce à ses capacités avancées de modélisation des flux de trafic aérien et à ses relations avec l'aéroport de Lisbonne, nous permettra de trouver les meilleures solutions aux défis opérationnels qui se posent aujourd'hui et se poseront à l'avenir au sein de cette infrastructure. Par le biais de cette étude, TAP a pour objectif de fournir au Portugal une solution claire lui permettant de désengorger l'aéroport de Lisbonne et de créer les conditions idéales pour améliorer sa ponctualité et tirer pleinement parti de ses capacités potentielles. Ce faisant, nous contribuerons également à la promotion du tourisme au Portugal. Cette étude très importante et exhaustive a été initiée par TAP, mais bénéficiera grandement à l'avenir du pays. », a déclaré Antonoaldo Neves, PDG de TAP.

« TAP nous a demandé de l'aider à atteindre des résultats et objectifs chiffrés dans les domaines qui importent le plus à la direction de la compagnie : la fiabilité, la ponctualité et l'optimisation des performances du pôle de Lisbonne. », a expliqué Jim Barry, PDG de PASSUR, « Nos experts, soutenus par notre technologie, sont parfaitement capables d'identifier et de résoudre les principaux obstacles à la croissance du transport aérien résultant d'opérations complexes et encombrées. Ils ont déjà effectué ce genre de mission pour de nombreuses autres compagnies aériennes dans le monde, dont plusieurs sont liées à l'équipe de direction actuelle de TAP. »

Le programme PASSUR fera l'objet d'étroites collaborations dans de nombreux domaines d'opérations de TAP, et nécessitera la participation des principales parties prenantes de TAP, dont l'organisation portugaise de contrôle du trafic aérien (Nav Portugal) et l'autorité aéroportuaire de Lisbonne (ANA).

Le portefeuille de services de PASSUR sélectionné par TAP couvre les domaines de compétences clés suivants :

Analyse des performances des opérations aériennes

Meilleures pratiques et concepts d'opération de gestion du trafic aérien

Prise de décision en collaboration avec les aéroports (A-CDM)

Simulation et modélisation d'aéroports et d'espaces aériens

Établissement de données de références opérationnelle et mesure des résultats

PASSUR Integrated Traffic Management (PITM), la plate-forme technologique de PASSUR est dotée d'une suite de solutions logicielles hébergées sur le web largement utilisées et éprouvées qui ciblent des contraintes clés, de porte à porte, dans le but de réduire les coûts de carburant et les émissions, tout en améliorant la ponctualité et l'expérience passager.

