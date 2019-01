TE Connectivity lance les assemblages de câble SFP56 et QSFP56





Ces nouveaux produits délivrent des performances supérieures grâce à une solution complète

HARRISBURG, Pennsylvanie, 31 janvier 2019 /PRNewswire/ -- TE Connectivity (TE), leader mondial en connectivité et capteurs, a une fois de plus tiré parti de son expertise en matière d'intégrité des signaux pour délivrer l'une des gammes d'assemblage de câble QSFP56 et SFP56 56 Gbits/s offrant les plus hautes performances sur le marché. La nouvelle gamme de produits offre des débits de données agrégées de 100 et 200 Gbits/s, ce qui en fait la gamme idéale pour un éventail d'applications parmi lesquelles les équipements de centres de données, les équipements de test et de mesure, ainsi que les dispositifs des infrastructures sans fil.

Les nouveaux assemblages de câble QSFP56 et SFP56 à haute vitesse de TE se conforment à la norme Ethernet 802.3cd et sont compatibles avec les applications PAM-4 56G. La construction optimisée des assemblages de câble minimise la perte d'insertion et la diaphonie, et les solutions sont rétrocompatibles avec les cages et connecteurs QSFP et SFP existants pour des mises à niveaux simplifiées. Associés aux connecteurs et cages QSFP28 et SFP28 de TE, les assemblages de câble QSFP56 et SFP56 56 Gbits/s offrent une solution large pour une connectivité entre les appareils.

« Notre nouvelle gamme d'assemblages de câble SFP56 et QSFP56 s'appuie sur la riche expertise de TE dans les solutions de connectivité haute performance pour offrir des vitesses de 100 et 200 gigabits destinées aux équipements de communications de nouvelle génération. Notre large gamme de produits contribue à garantir la position de TE en tant que source à guichet unique pour les produits de connectivité », a déclaré Jacob Paul, directeur des produits au sein de l'unité commerciale des dispositifs et des données de TE Connectivity.

Parallèlement aux assemblages de câble SFP56 et QSFP56, TE propose également les assemblages de câble SFP28 et QSFP28 pour les applications Ethernet 25G et 100G ainsi que pour les applications InfiniBand EDR.

Pour en savoir plus sur la gamme complète d'assemblages de câble haute vitesse de TE, cliquez ici.

