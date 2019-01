Stages de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant - Catherine Gagnon, de Thetford Mines, effectue un stage prestigieux à l'Assemblée nationale





QUÉBEC, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Originaire de Thetford Mines, Catherine Gagnon est l'une des cinq stagiaires de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant de la cohorte 2018-2019. En plus d'obtenir une bourse de 21?000 $, elle est plongée pendant un an au coeur de la vie parlementaire à l'Assemblée nationale.

Commencé en septembre 2018, le stage de Catherine consiste à :

appuyer un député du gouvernement et un député de l'opposition avec qui elle est jumelée en alternance;

participer à une mission exploratoire au Liban, à analyser différents systèmes parlementaires et à rencontrer divers acteurs de la vie politique;

rédiger un essai sur un sujet lié à la démocratie.

Selon Catherine, « le stage de la Fondation, c'est un accès privilégié à tout ce qui gravite de près ou de loin autour de la sphère politique. Que ce soit pour mieux comprendre le processus de prise de décision des politiques québécoises ou encore assister les députés dans leur travail en circonscription, nous sommes toujours projetés dans des environnements stimulants et diversifiés. Pour une jeune diplômée, c'est l'occasion de repousser ses limites et de développer sa polyvalence. Et que dire de la mission dans un parlement étranger : une chance unique de sortir de nos paradigmes pour s'immerger dans un autre système politique et ainsi mieux le comprendre ».

Catherine partage cette expérience peu commune avec quatre stagiaires : Karim Chahine de la région de Québec, Benoit Bérubé de Saint-Moïse dans la Vallée de la Matapédia, Christian Jaouich de Canton-de-Hatley et Astrid Martin de Saint-Ubalde dans Portneuf.

Appel de candidatures 2019-2020

Un appel de candidatures est en cours en vue de sélectionner les cinq personnes qui auront la chance de vivre une expérience similaire dès l'automne 2019. La Fondation recherche des étudiants ou jeunes diplômés, qui se démarquent par la qualité de leur dossier scolaire, leur intérêt envers les institutions démocratiques et leur engagement dans la communauté.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature d'ici le 15 février 2019. L'information sur le stage et les critères d'admissibilité se trouvent à fondationbonenfant.qc.ca ou sur la page facebook.com/FJCBstages.

Source : Renseignements : Maryse Savard

Conseillère en communication

Assemblée nationale du Québec

418 643-1992, poste 71114 maryse.savard@assnat.qc.ca Krystal Mclaughlin Responsable du programme de stages Fondation Jean-Charles-Bonenfant 418 643-1992, poste 70484 1 866 DÉPUTÉS (sans frais) fondationJCB@assnat.qc.ca

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 08:00 et diffusé par :