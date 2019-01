H2O Innovation : Piedmont obtient la certification NSF pour la ligne de produits de filtres à cartouches faits de fibres de verre (FRP) et remporte 19 nouveaux projets





QUÉBEC, 31 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est fière d'annoncer que sa filiale indépendante Piedmont, leader mondial dans l'équipement anticorrosif pour les usines de dessalement pour les marchés industriels et municipaux, a récemment obtenu la certification NSF pour la ligne de produits de filtres à cartouches faits de fibres de verre (FRP) et a remporté 19 nouveaux projets au cours du deuxième trimestre de l'exercice financier 2019 totalisant 3,3 M $.



Après avoir réussi à certifier Piedmont conformément aux normes ISO 9001 en 2018, l'équipe de Piedmont continue de miser sur la qualité en certifiant l'ensemble de sa ligne de filtres renforcés de FRP conformément aux normes de la National Sanitation Foundation (NSF).

« Grâce à cette étape importante réalisée, nous augmentons considérablement nos chances de participer et de remporter des projets dans le secteur municipal aux États-Unis. Malgré nos prix compétitifs, nous ne pouvions pas soumissionner sur certains projets en raison du manque de conformité aux exigences de la NSF. À présent, nous serons l'une des rares entreprises à pouvoir proposer un filtre à cartouches approuvé par la NSF, renforcé de fibres de verre et résistant à la corrosion, comme alternative à l'acier inoxydable. Cela nous donnera un avantage concurrentiel considérable », a déclaré Ties Venema, directeur général de Piedmont.

Depuis notre dernier communiqué de presse en octobre dernier, nous avons également réussi à obtenir des commandes pour des projets de dessalement d'eau de mer à moyenne et à plus grande échelle pour nos raccords flexibles et nos filtres à cartouches. Plus précisément, 4 commandes sur un total de 19 sécurisées au cours du 2e trimestre représentent des commandes combinées de raccords flexibles et de filtres à cartouches. Ces commandes sont pour des projets de dessalement de différentes tailles, avec des capacités variant de 30 000 m3/jour à 200 000 m3/jour et se situent dans plusieurs pays dont le Maroc, l'Oman, les Émirats arabes unis, l'Arabie Saoudite, le Chili et le Pérou. Piedmont a également remarqué une forte augmentation des commandes de taille moyenne en provenance de l'Europe. La majeure partie de ces commandes devraient être livrées au cours des troisième et quatrième trimestres de la présente année financière. L'équipe a aussi livré en janvier sa plus grande commande de raccords flexibles, totalisant 1,2 M $, pour une compagnie EPC (Ingénierie-Approvisionnement-Construction) européenne.

À propos de Piedmont

Piedmont est un leader mondial dans l'équipement anticorrosif pour les usines de dessalement et répond aux besoins essentiels des clients pour une large gamme d'applications dans les marchés industriels et municipaux. Pour plus de renseignements, visitez : www.piedmontpacific.com.

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau et d'eaux usées, et services ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse Alternext n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

