RYAH s'associe à Green Revolution pour introduire un vaporisateur à dosage contrôlé révolutionnaire au marché de l'État de Washington





NEW YORK, 31 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ryah Medtech, une filiale à part entière de PotBotics Inc., a annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat avec Green Revolution pour le lancement de son vaporisateur médical unique dans l'État de Washington, l'un des premiers à légaliser le cannabis à des fins médicales et récréatives.



Ryah Medtech est une société d'agrégation de données et de technologie axée sur le marché mondial du cannabis médical. La société crée des dispositifs intelligents pour personnaliser la prise de médicaments en fonction des besoins de chacun et exploite une plateforme d'intelligence artificielle qui recueille des données pertinentes sur le cannabis, de la graine à la consommation.

Green Revolution est un producteur/transformateur de premier plan dans l'État de Washington, avec une longue expérience dans la création de produits à base de cannabis innovants, très appréciés et salués par la critique. Les produits de Green Revolution ont attiré l'attention partout au pays et ont attiré une clientèle fidèle ans l'ensemble de l'État. Green Revolution poursuit activement son expansion dans d'autres États, dont la Californie.

«?C'est une nouvelle passionnante pour de nombreuses personnes qui suivaient Ryah et qui attendaient impatiemment sa venue dans le nord-ouest du pays, en particulier les patients de l'État de Washington désireux d'adopter le vaporisateur à dosage contrôlé Ryah pour pouvoir suivre un régime posologique de cannabis qui leur soit adapté?», a déclaré David Goldstein, chef de la direction de PotBotics.

«?Les consommateurs exigeant de plus en plus de produits de haute qualité leur permettant de contrôler leur expérience du cannabis, le moment ne pourrait être mieux choisi pour amener RYAH dans le marché de l'État de Washington?», a déclaré Leo Shlovksy, associé directeur chez Green Revolution. «?Ryah Medtech et Green Revolution sont fermement attachés à leur engagement à utiliser les dernières innovations scientifiques et des processus de production de la plus haute qualité pour créer de nouveaux produits destinés aux consommateurs de cannabis modernes.?»

«?Nous avons l'intention de nous lancer sur le marché avec une gamme initiale de quatre cartouches différentes, destinée à la fois au marché médical et du mieux-être. Ce partenariat avec ce prestigieux acteur de l'industrie qu'est Green Revolution est une étape importante dans notre développement en tant qu'entreprise. Ce lancement marque le passage de la phase de développement à la phase de production de notre vaporisateur et signale clairement que nous sommes véritablement en mode de lancement tous azimuts dans l'un des plus grands marchés du cannabis aux États-Unis?», a-t-il conclu.

En offrant aux utilisateurs un contrôle de la température et de la dose sans précédent, le vaporisateur médicinal Ryah crée une expérience de vaporisation constante et fiable. Ryah utilise des cartouches jetables de qualité médicale à code QR intégré pour assurer un suivi cohérent et transparent des produits utilisés, de la graine à la consommation. L'appareil à la fine pointe de la technologie est accompagné d'une application mobile qui confère au patient ou au praticien un contrôle total et lui permet de collecter des informations pour effectuer un suivi sur l'utilisation et les résultats. L'application a déjà été lancée dans l'Apple App Store et le Google Play Store.

Le lancement de Ryah dans l'État de Washington n'est que le premier domino d'une longue chaîne à venir, alors que Ryah prépare des lancements dans plusieurs autres États. Surveillez la venue de Ryah chez votre détaillant de cannabis partout dans l'État de Washington à partir de février.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des «?informations prospectives?» au sens donné à ce terme dans la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Les mots «?peut?», «?serait?», «?pourrait?», «?devrait?», «?potentiel?», «?sera?», «?cherchera?», «?a l'intention de?», «?planifie?», «?prévoit?», «?croit?», «?estime?», «?s'attend à?» et des expressions similaires relatives à la Compagnie, y compris : la performance de son appareil Ryah ayant l'intention d'entrer sur le marché avec quatre cartouches différentes Ryah effectuant des lancements dans plusieurs autres États, sont destinées à identifier des informations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent constituer des informations prospectives. Ces déclarations reflètent les vues et les intentions actuelles de la société en ce qui concerne les événements futurs, ainsi que les informations actuelles dont dispose la société, et sont soumises à certains risques, incertitudes et hypothèses. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations effectivement exprimés ou implicites dans ces informations prospectives diffèrent de ceux décrits aux présentes si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter : les conditions commerciales et économiques générales dans les régions dans lesquelles la société exerce ses activités?; la capacité de la société à mettre en oeuvre ses priorités clés, notamment la réalisation d'acquisitions, la rétention des activités et ses plans stratégiques, ainsi qu'à attirer, perfectionner et fidéliser des dirigeants clés?; difficulté d'intégration des entreprises nouvellement acquises?; la capacité de mettre en oeuvre des stratégies commerciales et de rechercher des opportunités commerciales?; les perturbations ou les attaques (y compris les cyberattaques) des technologies ou des services informatiques, Internet, d'accès au réseau ou d'autres systèmes ou services de communication vocale ou de données de la Société?; l'évolution de divers types de fraude ou d'autres comportements criminels auxquels la société est exposée?; le manquement de tiers à respecter leurs obligations envers la Société ou ses sociétés affiliées?; l'impact de nouvelles lois et de modifications ou de l'application de lois et de règlements en vigueur?; un nouveau modèle d'entreprise?; octroi de permis et de licences dans une entreprise hautement réglementée?; l'environnement de contentieux général difficile, y compris aux États-Unis?; concurrence accrue?; les variations des taux de change?; l'augmentation des coûts de financement et la volatilité du marché due à l'illiquidité du marché et à la concurrence pour le financement?; la disponibilité des fonds et des ressources pour poursuivre les opérations?; estimations comptables critiques et modifications des normes, politiques et méthodes comptables utilisées par la société?; la survenance d'événements catastrophiques naturels et non naturels et les réclamations en résultant?; et le risque associé à une entreprise dans l'industrie du cannabis. Si un facteur affecte la société de manière inattendue ou si les hypothèses sous-jacentes aux informations prospectives s'avèrent inexactes, les résultats ou les événements réels pourraient différer considérablement des résultats ou des événements prévus. Toute information prospective de ce type est expressément qualifiée dans sa totalité par cette mise en garde. De plus, la société n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ces informations prospectives. Les informations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont valables à la date de ce communiqué de presse et la société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les informations prospectives, si ce n'est requis par la loi applicable.

Canada



Martin Tremblay

Conseiller en investissement

+1-514 566-6606

mtremblay@hamsacapital.com

États-Unis



David Goldstein

PDG

+1-917-375-5508

davidgold@potbotics.com Yoray Halevy

Dir. Dév. des affaires

+1-917-297-0256

yhalevy@ryah.com

