Invitation aux médias - Lancement du programme Accélérateur de carrière à l'ESG UQAM, propulsé par RBC Fondation





MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les membres des médias sont invités à assister au lancement officiel de l'Accélérateur de carrière, un programme novateur de l'ESG+ - ce guichet unique de l'ESG UQAM dédié aux étudiants et à la communauté d'affaires. Propulsé par RBC Fondation, ce programme essentiel a été spécifiquement élaboré afin de créer un pont entre les jeunes et le marché du travail. Le lancement se fera en présence de Magda Fusaro, rectrice de l'UQAM, Komlan Sedzro, doyen de l'ESG UQAM et de Diane Jacob, vice-présidente régionale, Centre-Sud de Montréal, chez RBC. Les 40 jeunes de la toute première cohorte seront également présents.

Date : jeudi 31 janvier 2019

Heure : dès 17 heures

Lieu : MT Lab - 141, avenue du Président-Kennedy, 7e étage, Montréal (métro Place-des-Arts ou stationnement accessible sur la rue Saint-Urbain)

Les représentants des médias qui souhaitent assister au lancement peuvent réserver leur place auprès de la soussignée.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 07:30 et diffusé par :