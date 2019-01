Nouvelles sur les activités du MAC en 2019





MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) dévoilait le 9 avril 2018 les prémisses de son grand projet de transformation et les plans préliminaires du nouveau Musée, conçu par le consortium d'architectes québécois Saucier+Perrotte Architectes / GLCRM & Associés Architectes. L'échéancier présenté lors de cette annonce, qui prévoyait le début des travaux en 2019, a été révisé par les partenaires du projet, à la suite de nouvelles analyses. Les détails de ce nouvel échéancier seront annoncés au cours des prochains mois. Entretemps, le MAC est heureux d'annoncer qu'il poursuivra ses activités dans ses espaces actuels sur la rue Sainte-Catherine jusqu'à l'automne 2020. D'ici le début des prochaines expositions qui seront déployées à l'été 2019, le MAC poursuit certaines activités, notamment le camp de jour de la relâche scolaire qui aura lieu du 4 au 8 mars 2019, le programme éducatif SéminArts, qui offre trois nouvelles séries cet hiver, ainsi que les événements de la Fondation du MAC, dont la prochaine édition des Printemps du MAC qui aura lieu au mois d'avril. Le MAC fera prochainement une annonce plus détaillée sur sa programmation à venir.

« En attendant de pouvoir confirmer le nouvel échéancier du projet de transformation, nous sommes très enthousiastes à l'idée d'offrir une nouvelle programmation artistique et éducative aux visiteurs le plus rapidement possible. Ce sera une programmation à une échelle plus réduite, mais tout aussi intéressante et pertinente. Nous présenterons par exemple des oeuvres de la collection du MAC et de nouvelles acquisitions que nous n'avons pas encore eu l'occasion de montrer », a indiqué John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC.

Par ailleurs, le MAC sort de ses murs en 2019 et rayonne plus que jamais au Canada et à l'international avec trois expositions qui partiront en tournée. La rétrospective Françoise Sullivan qui vient de se terminer au MAC débute dès le mois de mars une tournée canadienne organisée en collaboration avec deux musées en Ontario, la Collection McMichael d'art canadien à Kleinburg et la Art Gallery of Windsor. L'exposition sera également présentée au Musée régional de Rimouski et à la Art Gallery of Greater Victoria en Colombie-Britannique.

Ensuite, Leonard Cohen : Une brèche en toute chose/A Crack in Everything sera présentée à compter du 12 avril 2019 au Jewish Museum à New York. La tournée se poursuivra à Copenhague à l'automne 2019 et à San Francisco en 2020.

Enfin, l'exposition consacrée à Rafael Lozano-Hemmer, coproduite avec le San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), qui a été présentée au MAC l'été dernier, pourra être visitée à compter d'août 2019 au Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey au Mexique, et en avril 2020 au SFMOMA. L'exposition de Rafael Lozano-Hemmer est également finaliste au Grand Prix du Conseil des arts de Montréal cette année.

À propos du projet de transformation du MAC

Projet majeur et porteur pour le MAC, la transformation s'inscrit dans une volonté du Musée de participer toujours plus activement à la mise en valeur, la diffusion et la promotion de l'art contemporain québécois, canadien et international. Il permettra au Musée d'atteindre son plein essor en augmentant les espaces consacrés à ses expositions et d'offrir un plus vaste éventail d'activités éducatives pour les petits et les grands. Avec cette transformation, le MAC entend réaffirmer son rôle de leader et convaincre un public toujours plus nombreux de l'importance que revêt l'art contemporain dans l'affirmation et le développement de notre culture et de sa grande valeur au sein de notre société.

Remerciements

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et il bénéficie de la participation financière du ministère du Patrimoine canadien et du Conseil des arts du Canada.

Musée d'art contemporain de Montréal

Le Musée d'art contemporain de Montréal fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs oeuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'oeuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : oeuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, oeuvres immatérielles, et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

SOURCE Musée d'art contemporain de Montréal

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 07:22 et diffusé par :