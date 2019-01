Amélioration de l'autoroute 50 - Le gouvernement accélère la réalisation du tronçon Gatineau-L'Ange-Gardien





GATINEAU, QC, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Afin d'optimiser le délai de réalisation des travaux d'amélioration sur le tronçon de l'autoroute 50 situé entre Gatineau et L'Ange-Gardien, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce qu'une équipe de projet affectée à sa préparation a été mise sur pied à la Direction générale de l'Outaouais du ministère des Transports.

La préparation du projet d'élargissement de l'autoroute 50 sur le tronçon de Gatineau à l'Ange?Gardien, d'environ 7 km par direction, est en cours depuis plusieurs mois, puisque ce tronçon est priorisé pour des raisons de sécurité. Le contrat de conception et de préparation des plans et devis a déjà été attribué et celui concernant les études géotechniques et environnementales le sera très prochainement.

Le second tronçon qui a été jugé prioritaire, soit celui compris entre Lachute et Mirabel, fait également l'objet d'un suivi serré. Le contrat de conception préliminaire de cette section de 23 km sera octroyé prochainement, et des relevés d'arpentage et environnementaux sont prévus au printemps et à l'automne 2019.

Citations :

« La priorité du gouvernement est d'assurer et d'améliorer la sécurité des usagers. C'est dans un souci d'optimiser les délais de préparation du tronçon prioritaire Gatineau-L'Ange-Gardien que nous avons décidé d'attitrer des ressources exclusivement au suivi rigoureux de la progression du projet. Rappelons que les tronçons priorisés l'ont été notamment en raison des débits de circulation plus élevés et des constats en matière de sécurité qui nous incitaient à intervenir plus rapidement. Nous prenons tous les moyens pour faire avancer les choses rondement, et il en sera ainsi pour tous les projets qui concernent la sécurité des Québécois. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis très heureux de cette annonce aujourd'hui. Notre gouvernement comprend l'urgence d'agir et d'intervenir le plus rapidement possible sur le tronçon situé entre les chemins Findlay, à Gatineau, et Doherty, à L'Ange-Gardien. J'ai pleinement confiance que les travaux d'élargissement de l'autoroute 50 pourront commencer dans les meilleurs délais et ainsi répondre aux attentes de la population en matière de sécurité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Les travaux de construction de l'autoroute 50 ont été entrepris en 1970. Le prolongement de cet axe routier, qui relie aujourd'hui Mirabel à Gatineau , a été achevé en novembre 2012.

à , a été achevé en novembre 2012. Le projet d'amélioration de l'autoroute 50 entre Gatineau et Mirabel consiste en des travaux permettant d'améliorer la sécurité, notamment en éliminant les collisions frontales.

et consiste en des travaux permettant d'améliorer la sécurité, notamment en éliminant les collisions frontales. La longueur du tracé à l'étude est de 115 km. Sur plus de 95 km, les voies sont contiguës. Le projet majeur vise à doubler les voies pour séparer les chaussées et améliorer la sécurité des usagers.

