Le nouveau SVL65-2 de Kubota, son chargeur compact sur chenilles le plus léger et le plus manoeuvrable à ce jour, bientôt chez un concessionnaire près de vous





Le nouvel équipement brille par sa facilité d'opération, son confort et les gains de productivité qu'il rapporte

MARKHAM, ON, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Kubota Canada Ltée est fière d'annoncer l'ajout le plus récent à sa série populaire de chargeur compact sur chenilles, le SVL65-2. Le nouveau chargeur compact sur chenilles est positionné dans une classe de poids inférieure aux modèles déjà offerts, le SVL75-2 et SVL95-2, ce qui diversifie davantage son offre d'équipements de construction et d'aménagement paysager. Le nouvel équipement fera son arrivée chez les concessionnaires Kubota du Canada, dès le 15 avril prochain.

Le SVL65-2 a été conçu pour les gros travaux dans les espaces restreints. Par ses fonctionnalités bien pensées et les gains d'efficacité qu'il annonce, il saura répondre aux attentes des entrepreneurs en construction et en aménagement paysager. Exceptionnellement confortable, le nouveau SVL65-2 plaira à coup sûr aux opérateurs en leur facilitant la tâche par sa maniabilité, sa puissance et ses capacités hors pair.

«?Kubota Canada Ltée est devenue la référence sur le marché mondial de l'équipement de construction compact et d'aménagement paysager, affirme Bob Hickey, président de Kubota Canada Ltée. Chaque modèle de notre gamme de chargeurs compacts a relevé la barre de l'industrie en termes d'innovation technique, de puissance et de performance par son souci de simplifier les choses pour les opérateurs. Kubota confirme encore une fois sa réputation de qualité, de confort et de performance avec le SVL65-2, qui s'impose comme choix idéal pour les paysagistes, les entreprises de location d'équipements et les entrepreneurs.?»

Petit, Puissant et Fiable

Sous le capot, le SVL65-2 peut compter sur un moteur de 68 chevaux-vapeur qui lui fournit la puissance nécessaire pour exécuter n'importe quelle tâche. Il dispose aussi d'une charge maximale nominale de 950 kilos (2?100 livres) à 35 % d'élévation ou de 1?360 kilos (3?000 livres) à 50 % d'élévation, d'une portée de 88,65 centimètres (34,9 pouces) et d'une hauteur de charnière de 301 centimètres (118,5 pouces). La fonction standard de mise à niveau automatique peut être activée avec un commutateur et permet de maintenir le godet ou les fourches à niveau sans avoir à ajuster l'angle manuellement. Grâce aux leviers multifonctions, l'opérateur maîtrise le chargeur et les accessoires avec précision.

Valve multifonction de pointe

Le SVL65-2 est équipé d'une valve multifonction de pointe qui élimine le risque de mouvements brusques lorsque l'opérateur active plusieurs commandes simultanément, comme un circuit auxiliaire, une flèche et un godet. Cela permet une augmentation de productivité de l'opérateur. Grâce à cette valve, l'utilisation d'accessoires sur un circuit hydraulique auxiliaire rend la tâche de l'opérateur plus facile, en particulier lorsqu'il s'agit d'un grappin, d'un godet 4 en 1 ou d'une foreuse hydraulique.

Confort exceptionnel

Avec son format compact, le SVL65-2 est muni d'une cabine aussi spacieuse que celle du SVL75-2 et du SVL95-2, offrant ainsi un espace suffisant pour les jambes de l'opérateur et renforçant son confort. La cabine spacieuse comprend également un siège à suspension standard offrant un confort exceptionnel avec des accoudoirs disposés de manière ergonomique sur les côtés droit et gauche afin de minimiser la fatigue de l'opérateur.

Au même titre que les plus grands modèles de la série SVL de Kubota, le SVL65-2 est doté d'une portière coulissante à l'avant -- sa caractéristique la plus notable et la plus appréciée -- qui s'ouvre facilement, peu importe la position du godet ou du bras de chargement. On peut aussi utiliser toutes les fonctionnalités de l'équipement avec la porte ouverte si on le désire.

«?Notre nouveau chargeur compact renforce notre gamme d'équipements de construction. La ligne SVL représente notre engagement envers la qualité et la sécurité pour nos clients, partout au Canada. En proposant ce chargeur aux clients et aux opérateurs canadiens, Kubota impose davantage sa présence dans cette catégorie?», conclut Yannick Montagano, vice-président aux ventes et marketing de Kubota Canada Ltée.

À propos de Kubota Canada Ltée

Kubota Canada Ltée (KCL) commercialise et distribue la machinerie et l'équipement conçu et fabriqué par Kubota, comprenant une gamme complète de tracteurs d'une puissance pouvant atteindre 170 chevaux-vapeur, d'accessoires à la hauteur de la performance de ses produits, d'équipements compacts et utilitaires destinés à la construction, à l'aménagement paysager et aux travaux publics, d'équipements résidentiels pour la tonte de pelouse et les travaux jardiniers, de machinerie pour les foins et d'épandeurs, de produits commerciaux d'entretien de pelouse ainsi que de véhicules utilitaires. Pour obtenir de la documentation relative aux produits ou une liste des concessionnaires, visitez le Kubota.ca ou communiquez directement avec KCL au 5900, 14th Avenue, Markham (Ontario), L3S 4K4 ou, par téléphone, au 905 294-6535.

Pour en savoir plus sur les spécifications techniques du SVL65-2, consulter la brochure.

Kubota Canada Ltée enrichit sa gamme populaire de chargeurs compacts sur chenilles avec le SVL65-2 pour en offrir toujours plus dans le créneau des équipements de construction. Le nouveau chargeur compact sur chenilles se positionne dans une catégorie de charge maximale nominale inférieure à celle de ses prédécesseurs dans la série SVL et comprend notamment une portière avant coulissante, une fonction de stabilisation automatique et une valve multifonction de pointe qui réduit les risques de mouvements brusques du chargeur lorsque des fonctions sont activées simultanément, comme un circuit auxiliaire, de flèche ou de godet, ce qui accroît la vitesse de travail de l'opérateur. Le SVL65-2 se distingue aussi par sa charge maximale nominale de 950 kilos (2?100 livres) à 35 % d'élévation et de 1?360 kilos (3?000 livres) à 50 %, sa portée de 88,65 centimètres (34,9 pouces) et sa hauteur de charnière de 301 centimètres (118,5 pouces).

