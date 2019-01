WeDo Technologies est nommée « fournisseur à suivre » dans le rapport Gartner





WASHINGTON, January 31, 2019 /PRNewswire/ --

WeDo Technologies est reconnue pour ses solutions de gestion des fraudes

WeDo Technologies - leader mondial en termes de garantie des revenus et de gestion des fraudes -, a été nommée « Vendor to Watch » (fournisseur à suivre) dans le rapport* Gartner, intitulé « Market Trends: Maximizing the Value of Analytics, Artificial Intelligence and Automation in CSP Fraud Management » (Tendances du marché : maximiser la valeur de l'analyse, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation dans la gestion des fraudes chez les fournisseurs de services de communication - FSC). C'est la troisième fois en six mois que WeDo Technologies est citée par Gartner dans ses rapports axés sur la gestion des fraudes et la garantie des revenus dans les opérations des FSC.

Selon la Communications Fraud Control Association (CFCA) - Association de contrôle des fraudes dans le domaine des communications -, les pertes causées par les fraudes dans les télécommunications à l'échelle mondiale s'élèvent au total à 29,2 milliards de dollars par an, et ce chiffre devrait augmenter avec la croissance des services numériques et de l'Internet des objets. Le rapport Gartner évalue les différentes facettes de la gestion des fraudes où les fournisseurs de services de communication (FSC) peuvent obtenir le plus grand impact lorsqu'ils investissent dans l'apprentissage automatique. Les FSC se tournent de plus en plus vers l'apprentissage automatique et l'IA, qui doivent les aider à améliorer la gestion des fraudes, d'autant plus que les nouveaux services numériques offrent aux escrocs des possibilités supplémentaires à exploiter.

« Les capacités d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique sont primordiales pour atténuer les nouvelles menaces de fraude qui apparaissent à mesure que les opérateurs de télécommunications transforment leurs modèles économiques. WeDo Technologies est heureuse d'être reconnue par Gartner. Au cours des cinq dernières années, nous avons beaucoup investi dans l'application de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique à la gestion des fraudes et à la garantie des revenus, en étant à la pointe de grandes avancées dans la définition automatique des seuils et la détection des données aberrantes par l'apprentissage approfondi, autant de capacités qui seront essentielles pour réduire les fraudes à l'ère numérique », a déclaré Rui Paiva, PDG de WeDo Technologies.

Le logiciel de gestion des risques de WeDo, qui couvre la gestion des fraudes, la garantie des revenus et la garantie des affaires, offre un ensemble complet d'outils pour soutenir les stratégies de transformation numérique des FSC dans leur processus de préparation à la 5G et l'IdO. RAID, la plate-forme de gestion des risques offre non seulement des capacités d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle, mais est aussi une plate-forme sur site / basée sur le cloud qui dote les FSC d'une évolutivité et d'une flexibilité sans commune mesure.

*Gartner, Market Trends: Maximizing the Value of Analytics, Artificial Intelligence and Automation in CSP Fraud Management, Charlotte Patrick, Norbert Scholz, Johanna Stjerna, Jonathan Care, 21 décembre 2018.

À propos de WeDo Technologies

Fondée en 2001, WeDo Technologies est le leader mondial du marché des solutions logicielles de garantie des revenus et de gestion des fraudes.

WeDo Technologies propose des logiciels et des conseils spécialisés aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs de services de communication dans le monde entier. L'entreprise compte actuellement plus de 200 clients, répartis dans 108 pays, et s'entoure d'un réseau de plus de 600 experts professionnels hautement qualifiés. Elle possède des bureaux dans plusieurs continents et régions du globe, à savoir aux États-Unis, en Europe, dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique, ainsi qu'en Amérique centrale et Amérique du Sud.

Les logiciels de WeDo Technologies analysent de grandes quantités de données, ce qui permet un suivi, un contrôle, une gestion et une optimisation des processus et garantit la protection des revenus et l'atténuation des risques.

Comptant plus de 200 clients, dont certaines des plus importantes organisations de premier ordre au monde, WeDo Technologies a longtemps été reconnue comme un innovateur permanent dans la garantie de la réussite de ses clients, parallèlement à un parcours de transformation continue.

WeDo Technologies. Know The Unknown . (Découvrez l'inconnu).

