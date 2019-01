Investissement MSC Canada crée la Maison Bourbon, un espace dédié aux activités communautaires sur Sainte-Catherine Est





MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Dans un rare exemple d'engagement auprès du milieu communautaire, Investissement MSC Canada annonce la création de la Maison Bourbon, un organisme à but non lucratif dont la mission sera de soutenir les organismes et les associations dans leurs besoins d'espace de bureaux à coût abordable. Le président d'Investissements MSC Canada, M. Labid Aljundi, estime qu'il s'agit d'un moyen efficace de mettre ses propres compétences au service de la communauté. « J'ai été à même de constater le problème que vivent les OBNL dans leur recherche d'espaces de bureaux abordables. En créant la Maison Bourbon, je nous donne les moyens de faire bénéficier la communauté de notre expertise de gestionnaires immobiliers. Nous pourrons ainsi nous occuper de la gestion de partage des espaces communs, tout en permettant aux organismes de se concentrer sur leur mission », explique-t-il.

La Maison Bourbon s'occupera notamment de promouvoir l'utilisation d'espaces de travail partagés, en encourageant la collaboration entre les différents groupes pour optimiser les espaces disponibles et réduire les coûts de location. Ce nouvel OBNL entend aussi devenir un partenaire auprès des différents groupes dans leurs demandes de financement et éventuellement dans leurs activités administratives. Dans ses prévisions, la Maison Bourbon estime être en mesure de louer des espaces de bureaux neufs autour de 10 $ à 17 $ par pi2. À titre comparatif, l'évaluation du coût commercial au centre-ville de Montréal se situe actuellement autour de 24 $ à 34 $ par pi2 (sources : Avison Young 2017, Devencore automne 2018,).

« Notre projet fait en sorte que tout le monde se retrouve gagnant puisque nous contribuons à animer positivement un secteur de la Ville qui a été trop souvent délaissé au cours des dernières années, souligne M. Aljundi. Nous espérons que cette contribution au développement communautaire permettra à des organismes d'atteindre leurs objectifs », conclut-il.

Les organismes communautaires sont invités à manifester leur intérêt par le biais du site Internet de la Maison Bourbon : maison-bourbon.com

À propos d'Investissements MSC Canada

Investissements MSC Canada est une entreprise montréalaise qui oeuvre dans plusieurs domaines dont l'immobilier et la technologie. Investissements MSC Canada développe présentement un nouveau projet des condominiums « Le Bourbon » au centre-ville de Montréal et est aussi propriétaire et gestionnaire de l'immeuble Fides situé au 235, boulevard René-Lévesque Est, au coeur du Quartier de la santé.

À propos de M. Labid Aljundi

Labid Aljundi est d'origine syrienne et s'installe au Canada en 2003. Il obtient son diplôme d'ingénieur de gestion à l'Institut Supérieur de Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT) de Damas (1995) et son MBA des HEC Montréal (2005). Durant toutes ses années à Multi Services Company Qatar, il maintient le lien d'affaires avec des compagnies canadiennes tels que L3, AirBoos, COENCORP et Zodiac. De retour au Canada, il pilote divers projets dans les domaines de l'immobilier et de la technologie.

