Les femmes entrepreneures déclarent se sentir plus autonomes au fur et à mesure qu'elles gagnent du terrain dans le monde entier





Selon le nouveau rapport de Visa (NYSE : V) intitulé « L'état de l'entrepreneuriat féminin » (State of Female Entrepreneurship), 79 % des femmes entrepreneures américaines se sentent plus autonomes aujourd'hui qu'il y a cinq ans, mais beaucoup rencontrent encore de nombreux obstacles pour développer leurs activités. Centré sur un éventail d'intérêts et de priorités dérivés du rapport, Visa organise aujourd'hui son premier événement « She's Next », organisé par Visa à Atlanta, l'une des villes américaines à la croissance la plus rapide en termes de petites entreprises appartenant à des femmes1.

« Les petites entreprises appartenant à des femmes sont essentielles à notre économie et Visa souhaite fournir à ces femmes exceptionnelles les outils et ressources susceptibles de les aider à se développer et à faire progresser leurs activités », a déclaré Suzan Kereere, responsable mondiale des ventes aux commerçants et des acquisitions chez Visa.

Visa a enquêté auprès de femmes propriétaires de petites entreprises aux États-Unis et plus particulièrement à Atlanta. L'étude complète est disponible ici et ses principales conclusions sont les suivantes :

Motivations entrepreneuriales. Au niveau national, les trois principales motivations qui poussent les femmes à créer une entreprise sont la passion (48 %), l'indépendance financière (43 %) et le désir de souplesse (41 %).

Les trois quarts des femmes entrepreneures (73 %) déclarent avoir eu des difficultés à obtenir les financements dont elles avaient besoin pour créer leur propre entreprise, et 61 % ont autofinancé leur entreprise. Les résultats sont similaires pour les femmes propriétaires de petites entreprises basées à Atlanta, 83 % ont mentionné des difficultés de financement et 63 % ont autofinancé leur entreprise.

Ouverture aux nouvelles technologies. Trente-deux pour cent des femmes ont déclaré qu'elles aimeraient affecter des fonds supplémentaires aux nouvelles technologies, telles que les outils numériques ou les médias sociaux. À Atlanta, les femmes propriétaires de petites entreprises ont déclaré qu'elles souhaiteraient améliorer le marketing numérique (59 %), les médias sociaux (50 %) et pouvoir effectuer et accepter facilement des paiements (32 %).

Défis les plus importants. Au niveau national, les femmes ont indiqué que leurs principales préoccupations étaient de constituer une bonne équipe (37 %), trouver les bons outils de gestion d'entreprise (36 %), relever les défis de leur secteur (24 %) et se créer un réseau de soutien (23 %). À Atlanta, les femmes doivent faire face à différents défis : 37 % des fondatrices d'entreprise ont déclaré ne pas être en mesure de la développer aussi rapidement qu'elles le souhaiteraient, soit en développant une présence en ligne (34 %) ou en réunissant des fonds et capitaux (32 %).

Bataille des sexes. La plupart des femmes estiment que les défis commerciaux sont tout aussi difficiles pour les hommes que pour les femmes. Cependant, certaines estiment que négocier des contrats et lever des fonds sont des activités que les hommes gèrent plus facilement que les femmes, ce qu'attestent les réponses suivantes : lever des fonds (34 %), négocier des contrats (35 %) et prendre des décisions techniques (20 %).

She's Next, Évènement rendu possible par Visa à Atlanta

À quelques jours du Super Bowl LIII, plus de 150 femmes entrepreneures de la région métropolitaine d'Atlanta s'apprêtent à participer à la première édition de She's Next. L'événement sera axé sur le soutien et l'éducation par le biais d'une programmation dynamique : assemblée publique avec des chefs de file de l'industrie tels que Facebook, Square, Yelp et Authorize.Net ; discours liminaire de Rebecca Minkoff, dirigeante du Female Founder Collective, participation d'Instagram Story School, de groupes de réseautage, et bien d'autres encore.

Lors de l'événement, des distributeurs automatiques dotés d'interface sans contact créeront une expérience de shopping unique avec une sélection d'articles produits par des petites entreprises appartenant à des femmes basées à Atlanta. En outre, 100 % du prix d'achat des produits vendus dans ces machines ira au bénéfice de Women's World Banking, une organisation à but non lucratif qui fournit, à des femmes entrepreneures à faible revenu du monde entier, les ressources et outils financiers dont elles ont besoin pour s'épanouir et réaliser leurs rêves.

Les participantes recevront une trousse à outils She's Next, contenant des conseils de leaders du secteur sur la façon de gérer et d'améliorer son entreprise, des ressources essentielles et une description de la gamme complète des services de paiement de Visa conçus pour répondre à presque tous les besoins des entreprises. Les petites entreprises pourront bientôt, dans tout le pays, télécharger cette trousse à outils.

« Le fait de bénéficier de l'aide d'une entreprise aussi importante que Visa et d'avoir ses ressources à portée de main constitue un atout majeur », a déclaré Melissa Gallagher, propriétaire et exploitante de la société basée à Atlanta COCO + MISCHA. « She's Next, rendu possible par Visa est un excellent moyen pour les femmes d'affaires de se créer une communauté à l'échelle locale et nationale. »

Pour plus d'informations sur l'initiative She's Next, rendu possible par Visa, rendez-vous sur www.visa.com/shesnext.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation incessante de la société sur l'innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce connecté sur tout type d'appareil, et une force motrice derrière le rêve d'un avenir sans numéraire, pour tous, et partout. À l'heure où le monde est en train de passer de l'analogique au numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l'avenir du commerce. Pour plus de renseignements, consultez À propos de Visa, https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html et @VisaNews.

1 https://www.georgia.org/small-business/women-owned-small-businesses

Méthodologie : Visa a commandité une enquête auprès de 650 femmes adultes chefs de petites entreprises, afin d'évaluer leurs attitudes à l'égard de l'entrepreneuriat. L'enquête en ligne a inclus des femmes basées aux États-Unis (400) et à Atlanta (250). L'enquête a été réalisée par Logica Research pour le compte de Visa au mois de décembre 2018.

