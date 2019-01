Epsilon nomme Colin Whitbread directeur général de ses services et opérations





L'ancien directeur d'exploitation de la technologie chez TalkTalk se concentrera sur le dimensionnement de l'expérience opérations et services d'Epsilon, car les secteurs de l'industrie qu'elle dessert sont en nombre croissant.

SINGAPOUR, 31 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Epsilon, prestataire de services privé de communications à l'échelle mondiale, a nommé Colin Whitbread directeur général de ses services et opérations. Cette nomination marque une nouvelle phase de croissance pour Epsilon qui accélère son expansion sur de nouveaux segments de marché et apporte l'excellence dans le service clientèle à un nombre croissant d'entreprises réseaucentriques.

Whitbread va diriger les équipes mondiales de technologie, services et opérations à partir du bureau d'Epsilon à Londres. Il aura pour responsabilité de piloter la transformation de l'innovation technologique de la Société et de présenter de nouveaux niveaux de satisfaction de la clientèle à l'entreprise mondiale. Whitbread apporte avec lui plus de deux décennies d'expérience acquise dans une industrie où il a occupé des postes de haute direction, tout récemment encore comme directeur de l'exploitation de la technologie chez TalkTalk, société de premier plan au Royaume-Uni dans le domaine des communications par automate programmable industriel (API).

« Colin a un palmarès établi de conduite de la transformation d'entreprise et du développement de prestation de services centrés sur le client dans notre industrie. Sa nomination arrive à un point crucial de notre entreprise, car nous nous agrandissons pour desservir des segments OTT de services par contournement, des sociétés XaaS 'tout en tant que service', des prestataires et des entreprises de services administrés, » a affirmé Jerzy Szlosarek, PDG d'Epsilon. « Colin va jouer un grand rôle dans notre transformation continuelle et il nous aidera à diffuser cette transformation à partir des éléments de réseau et de technologie en cascade sur toute l'organisation. Être à Epsilon en cette période est exceptionnel et nous sommes très enthousiastes qu'il soit avec nous pour faire partie de notre équipe. »

Whitbread rejoint Epsilon à une étape importante de son parcours de transformation continue. La Société est en train d'étendre sa capacité à offrir des solutions de bout en bout, notamment une interconnexion de centres de données activée par réseautage défini par logiciel (SDN) et des services Global Enterprise Voice. La volonté d'Epsilon de prendre en charge de nouvelles catégories de clients et de technologies émergentes se trouve encore plus dynamisée par sa transformation interne. La Société est en train d'adapter et de remodeler son infrastructure, son fonctionnement et sa culture d'entreprise pour retirer les obstacles sur le chemin du réseautage et améliorer son excellence dans le service clientèle.

« Epsilon est l'une des sociétés les plus remarquables dans le domaine du réseautage mondial. Cela aura été un parcours incroyable, et je perçois une occasion inouïe de desservir plus de segments de clientèle sur l'ensemble du globe, » a commenté Colin Whitbread, directeur général des services et opérations chez Epsilon. « Je suis impatient de faire partie de la phase suivante de la croissance d'Epsilon et de contribuer à dimensionner ses opérations de manière harmonieuse en offrant aux entreprises réseaucentriques la plus grande satisfaction possible pour la clientèle de bout en bout. C'est le moment d'un changement significatif d'entreprise chez Epsilon et je suis fier d'y être associé. »

À propos d'Epsilon

Epsilon est au service d'entreprises réseaucentriques autour du monde. Elle permet à ses clients et partenaires d'évoluer avec une agilité et une efficacité nouvelles lors de la connexion et de l'optimisation des services et des applications. La Société propose Infinity, plateforme SDN (réseautage défini par logiciel) qui associe infrastructure à la demande, automatisation, portail basé sur le web et des IPA (interfaces de programmation d'applications) afin de donner à ses partenaires un accès sans heurt à une connectivité mondiale. Tous les services d'Epsilon sont actionnés par une ossature mondiale de catégorie opérateur, hyper modulable connectant les centres de communications et de technologie de la planète.

Epsilon est basée à Singapour avec des bureaux à Londres, New York, Dubaï et Sofia. Pour en savoir plus, visitez www.epsilontel.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/815446/Colin_Whitbread.jpg

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 06:11 et diffusé par :