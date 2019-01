Le financement et les transactions par capital de risque ont atteint un sommet en 2018, selon le rapport canadien MoneyTreetm





Les entreprises canadiennes financées par du capital de risque ont réuni un montant record de 3,5 G$ (tous les chiffres sont exprimés en dollars américains) répartis sur 471 transactions, une hausse de 35 % et de 30 %, respectivement,

par rapport à 2017. Les investissements dans les entreprises canadiennes ont bondi de 79 % au T4 2018 comparativement au trimestre précédent.

Les investisseurs canadiens ont participé à la majorité des investissements dans les entreprises en phase de prédémarrage et en phase ultérieure.

La participation des grandes sociétés dans les transactions a augmenté pour un quatrième trimestre d'affilée, et a atteint un sommet de 41 %.

Toronto et Vancouver continuent d'enregistrer le plus grand nombre de transactions.

TORONTO, le 31 janv. 2019 /CNW/ - Les entreprises canadiennes financées par du capital de risque ont mobilisé un montant record de 3,5 G$ (tous les chiffres sont exprimés en dollars américains) sur 471 transactions en 2018, selon le rapport MoneyTreetm de PwC Canada et CB Insights. Le Canada a terminé l'année en force avec une augmentation du financement de 79 %, passant de 548 M$ au T3 à 983 M$ au T4 2018. Le nombre des transactions a aussi augmenté, passant de 96 au T3 à 116 au T4 2018. Le financement par capital de risque au Canada a ainsi augmenté pour une deuxième année d'affilée.

« Les entreprises canadiennes financées par du capital de risque ont à nouveau fracassé des records en 2018. Bien qu'il y ait eu une augmentation du nombre de transactions visant les entreprises à toutes les phases de développement, la hausse de la valeur totale des transactions est attribuable aux investissements plus importants visant des entreprises en développement et dans une phase ultérieure. Il est à noter que la valeur moyenne des transactions visant des entreprises en développement a augmenté de 26 % d'une année à l'autre, ce qui est un indicateur d'échelle dans le secteur », indique Michael Dingle, leader national des services au secteur Technologie de PwC Canada.

« Au Canada, l'écosystème des entreprises en démarrage se porte bien : le financement et le nombre de transactions ont battu des records cette année, souligne Anand Sanwal, cofondateur et chef de la direction de CB Insights. Les secteurs les plus vigoureux sont ceux de l'intelligence artificielle, de la FinTech et de la santé numérique qui ont tous atteint des sommets de financement historiques en 2018. Les investissements et le nombre de transactions se concentrent de plus en plus dans les principaux marchés que sont Toronto, Vancouver, Montréal, Québec et Calgary. Les grandes sociétés d'investissement participeront probablement à un plus grand nombre de transactions au cours de la prochaine année, lorsque les investisseurs découvriront le potentiel grandissant du marché canadien. »

En 2018, les marchés de Toronto et de Vancouver ont été les plus actifs, le total du financement annuel ayant grimpé de 47 % et de 14 %, respectivement, par rapport à 2017. À Toronto, le financement a ainsi augmenté pour une cinquième année consécutive et le nombre des transactions est passé de 136 en 2017 à 160 en 2018.

À Montréal, le nombre et la valeur des transactions ont également augmenté pour la troisième année consécutive. En effet, les entreprises de Montréal ont réuni 861 M$ en 2018, une augmentation par rapport aux 669 M$ investis en 2017. Le nombre et la valeur des transactions ont également augmenté à Québec, où les entreprises ont réuni 427 M$ répartis sur 30 transactions, une hausse par rapport aux 184 M$ investis sur 11 transactions en 2017. Le financement à Calgary a atteint son niveau le plus élevé en six ans, avec 126 M$ répartis sur 20 transactions en 2018.

« À voir la tendance qui s'est installée à Montréal et Québec, tout porte à croire que 2019 sera aussi une année record. La multiplication de joueurs de taille et l'accroissement du soutien gouvernemental en intelligence artificielle au cours de la dernière année dans la métropole semblent attester cette thèse, indique Christine Pouliot, Associée, Transactions, Vente, acquisition et financement d'entreprises, PwC Montréal. »

Faits saillants de 2018 :

Le financement visant des entreprises canadiennes du secteur de l'IA a augmenté pour une deuxième année consécutive, pour atteindre 418 M$ en 2018, un bond de 51 % par rapport à 2017. Le nombre de transactions a, quant à lui, augmenté pour la cinquième année consécutive, atteignant 43 transactions.





Si on regarde le nombre total annuel de transactions par secteur, les entreprises du secteur Internet ont accaparé le plus grand nombre de transactions (169) en 2018, en hausse par rapport à 146 en 2017. Le financement des entreprises canadiennes du secteur Internet a également augmenté de 77 % par rapport à 2017, pour atteindre 1,3 G$.





La valeur et le nombre des transactions dans le secteur canadien de la FinTech ont légèrement augmenté en 2018 pour atteindre 456 M$ répartis sur 47 transactions, contre 441 M$ sur 42 transactions en 2017.





Le financement annuel visant les entreprises canadiennes du secteur de la santé numérique a atteint un montant record de 177 M$ sur 30 transactions en 2018. Il s'agit d'une augmentation par rapport à l'année dernière.





C'est à Toronto que la valeur et le nombre des transactions sont le plus élevés, avec 1,3 G$ investis dans 160 transactions, soit une augmentation de 47 % par rapport à 2017. Le financement à Toronto a ainsi augmenté pour une cinquième année consécutive.





arrive en deuxième position avec 388 M$ sur 101 transactions. Il s'agit aussi d'une augmentation par rapport aux 340 M$ réunis sur 60 transactions de 2017. Les transactions les plus importantes de 2018 visaient Enerkem (224 M$) de Montréal, Ocean Group (112 M$) et Coveo (100 M$) de Québec, Hopper (100 M$) de Montréal et Assent Compliance (100 M$) d' Ottawa .





. Les investisseurs les plus actifs au Canada étaient BDC, Real Ventures, Anges Québec, iNovia Capital et Panache Ventures.





En 2018, les investisseurs canadiens ont participé à 67 % de l'ensemble des transactions visant des entreprises canadiennes financées par du capital de risque.

Cliquez ici pour consulter le rapport MoneyTree.

© 2019 PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l'Ontario. Tous droits réservés.

