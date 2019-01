Pénurie de main-d'oeuvre et virage technologique à l'ordre du jour du Congrès 2019 de l'ACQ





MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) tiendra, les 15 et 16 mars prochain au Fairmont Manoir Richelieu de Charlevoix, son Congrès 2019 sur le thème : Influencez l'avenir.

Le Congrès de l'ACQ est le plus important rassemblement d'entrepreneurs de l'industrie de la construction et contribue à faire avancer de grands dossiers sur des enjeux phares qui ont un impact sur l'ensemble de l'industrie. Cet événement unique rassemble experts et spécialistes de l'industrie sous forme de conférences et d'ateliers.

Plus spécifiquement, les congressistes seront mobilisés lors de panels réunissant plusieurs experts qui aborderont des enjeux d'actualité comme la pénurie de main-d'oeuvre et le virage numérique de l'industrie de la construction. Ils pourront également participer à des ateliers et conférences sur les questions de la diversité au travail, des préjugés, de la nouvelle ère industrielle : usine 4.0, ainsi que de la nouvelle grappe de construction.

Parmi les conférenciers invités, notons la présence de M. Denis Gallant, PDG de l'Autorité des marchés publics, de Mme Diane Lemieux, PDG de la Commission de la construction du Québec, du commandant Robert Piché ainsi que de la journaliste Noémie Mercier.

Le Congrès se clôturera le samedi soir 16 mars avec le Banquet Reconnaissance lors duquel seront remis les prix Construire à 22 lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leurs réalisations et leur contribution à l'essor de l'économie québécoise. Cette soirée sera animée par Véronique Cloutier et Louis Morissette.

