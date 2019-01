Meggitt Training Systems exposera des solutions au tir réel et virtuelles lors du IDEX 2019 aux UAE





Meggitt Training Systems, le fournisseur pionnier de produits et de services intégrés de formation au tir réel et aux armes virtuelles destinés aux forces armées et aux forces de l'ordre, exposera une large gamme de solutions sur deux stands lors du salon biennal "International Defence Exhibition and Conference" (IDEX), qui se déroulera, du 17 jusqu'au 21 février 2019, à Abou Dhabi, aux Émirats Arabes Unis.

"Meggitt Training Systems offre à notre base de clientèle mondiale une combinaison idéale d'expertise militaire et d'ordre sur site, ainsi qu'un soutien local à notre portefeuille de produits", a déclaré Andrea Czop, vice-président des stratégies, des ventes et du marketing chez Meggitt Training Systems. "Les forces militaires au Moyen-Orient et ailleurs ont besoin de solutions virtuelles intégrées et de tir réel les plus avancées pour s'apprêter à faire face aux menaces émergentes en évolution".

Sur le stand consacré à International Golden Group (n°04-C20), Meggitt exposera le système de formation par simulation FATS® 100MIL. Choisi comme système d'enregistrement par les forces armées des États-Unis (EST II) et le Corps des Marines des États-Unis (ISMT), ainsi que par le Royaume-Uni et l'Australie, le FATS 100MIL est une extension majeure dans la capacité d'entraînement aux armes à feu qui introduit des caractéristiques révolutionnaires telles que l'adresse au tir 3D du moteur de jeu avancé, les diagnostics améliorés avec un encadrement automatique intelligent et un entraînement collectif basé. Le nouveau système procure une gamme impressionnante de fonctionnalités, à l'instructeur et au stagiaire, allant de la solide manipulation d'une arme et d'analyse d'emplacement du tir, des outils d'encadrement qui mettent automatiquement en évidence les résultats du stagiaire pour renforcement ou correction et des capacités graphiques accrues pour une plateforme de formation immersive complète. Le système FATS 100MIL exposé à IDEX sera complété par une sélection d'armes sans fil BlueFire® et convertibles BlueRail®, y compris le fusil AK-47, le fusil M4, le pistolet Glock G17, le pistolet Taser X26P et un mortier de 81 mm.

Au pavillon des États-Unis (n ° 02-B31), Meggitt présentera son vaste portefeuille de produits au tir réel. Ceux-ci comprennent une double cible pivotant de retournement (TSIT), un actuateur cible pivotant à 360° capable d'afficher les silhouettes des ennemis et des amis, ainsi que la technologie LOMAH (localisation des coups manqués et non manqués). Le XWT ProImage®, un vidéoprojecteur et un système de caméra compacts, sera également exposé et attaché au transporteur cible XWT de Meggitt et se déplace vers le bas à n'importe quelle distance de la piste. Connecté sans fil à une unité de contrôle de 10'' installé sur le stand de tir, le système propose des jeux interactifs, des vidéos numériques et des images qu'un tireur peut télécharger sur des cibles en papier blanc ou en carton. Enfin, les participants à l'événement peuvent voir un modèle de piège à balle en caoutchouc granulé MegTritt GranTrap tm de Meggitt qui utilise un support souple pour arrêter les balles entrantes et les capturer intactes. Cela permet de minimiser les bruits d'impact et la poussière de plomb en suspension dans l'air, ainsi que les éclaboussures et les ricochets.

Pour parler avec un représentant de Meggitt au cours d'IDEX 2019, veuillez visitez l'un des stands ci-dessus ou prenez rendez-vous à l'adresse https://meggitttrainingsystems.com/about/request-a-meeting-with-meggitt-training-systems/.

À propos de Meggitt Training Systems

Meggitt Training Systems, fabricant des technologies FATS® et Caswell, est une division de Meggitt PLC et le principal fournisseur de systèmes intégrés de formation au tir réel et aux armes virtuelles. À la suite de l'acquisition des systèmes de formation virtuels FATS® et des gammes et services au tir réel de Caswell International, Meggitt Training Systems continue de développer ses capacités en s'appuyant sur l'héritage de ces deux sociétés pionnières dans le secteur. Plus de 13600 champs de tir réel Meggitt et 5100 systèmes virtuels sont déployés sur le plan international, offrant une formation appréciative, collective et d'adresse au tir selon la situation aux forces armées, aux forces de l'ordre et aux organismes de sécurité dans le monde entier

Meggitt Training Systems emploie plus de 400 personnes à son siège à Atlanta et dans des installations à Orlando, au Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, aux Émirats arabes unis, en Australie et au Singapour. Elle est capable de déployer un personnel de service partout dans le monde pour la formation des instructeurs, l'installation et la maintenance du système.

À propos de Meggitt PLC.

Basé au Royaume-Uni, Meggitt PLC est un groupe international ayant des activités en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Connu pour son ingénierie appliquée aux environnements extrêmes, Meggitt est un leader mondial de l'aéronautique, de la défense et de l'énergie, employant près de 11000 personnes dans plus de 50 unités de production et offices régionaux dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 05:25 et diffusé par :