TargEDys annonce la commercialisation d'un complément alimentaire agissant sur le microbiome pour réguler l'appétit

TargEDys, annonce le lancement d'EnteroSatys, nouveau complément alimentaire conçu pour contrôler l'appétit, réguler le métabolisme et aider à perdre du poids. Cette innovation est issue de sa collaboration avec l'Inserm, Inserm Transfert, l'Université de Rouen Normandie et le CHU de Rouen

ROUEN, France, Jan. 31, 2019 /PRNewswire/ -- TargEDys, start-up de biotechnologie spécialisée en solutions nutritionnelles et thérapeutiques innovantes basées sur le microbiome, est fière d'annoncer par la voix de son CEO Grégory Lambert, la commercialisation d'EnteroSatys, un complément alimentaire permettant un meilleur contrôle de l'appétit. Le produit est disponible sur commande depuis le 10 décembre sur www.enterosatys.fr et sera progressivement distribué en pharmacie.

EnteroSatys est le fruit de 15 années de recherches des professeurs Pierre Déchelotte et Sergueï Fetissov au sein de l'UMR 1073 de l'Université de Rouen. Ces recherches ont abouti à un accord de licence exclusive et internationale portant sur un portefeuille de brevets dans le domaine du microbiome, signé en 2016 par TargEDys et Inserm Transfert, pour le compte de l'Inserm, de l'Université de Rouen Normandie et du CHU de Rouen. Le produit a été développé et breveté par le biais d'une collaboration étroite entre TargEDys et ces acteurs académiques.

EnteroSatys est le 1er probiotique spécifiquement conçu pour contrôler l'appétit. Il est composé d'Hafnia alvei 4597, supplémenté par du Chrome et du Zinc. Il se base sur une technologie de mimétisme moléculaire : une protéine produite par H.alvei imite l'? - MSH, une hormone signalant la satiété. Les données générées au cours de la mise au point d'EnteroSatys chez les animaux ont permis de confirmer le mécanisme d'action et de mettre en évidence son efficacité dans le contrôle naturel de l'appétit par diminution de la prise alimentaire, la réduction de la glycémie et la perte de poids. Le Chrome et le Zinc, pour leur part, contribuent au métabolisme des macronutriments (glucides et lipides).

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la moitié de la population européenne se trouve actuellement en surpoids. A l'échelle mondiale, ce sont 1,4 milliard d'humains qui sont concernés. TargEDys incite les personnes en surpoids à suivre les recommandations de l'OMS, à savoir suivre un régime alimentaire équilibré et pratiquer une activité physique régulière. La prise d'EnteroSatys intervient en complément de ces bonnes pratiques, elle ne fait pas office de substitut.

Grégory Lambert, CEO de TargEDys : « Le commercialisation d'EnteroSatys représente une étape importante dans le développement de TargEDys et un vrai succès qui résulte d'une collaboration public / privé dans le cadre de la valorisation de la recherche académique Française. »

A propos de TargEDys :

TargEDys, société de biotechnologie au stade commercial, basée à Rouen et à Longjumeau, est un des pionniers européens de la recherche sur le microbiome. Sa mission consiste à développer des solutions de nutrition-santé et thérapeutiques basées sur ses technologies propriétaires de mimétisme moléculaire dans l'axe intestin/cerveau. Cette approche permet notamment de maintenir ou restaurer la santé métabolique grâce à une régulation efficace de l'appétit par l'intermédiaire d'interventions sur le microbiome.

Contact presse : Maxence FORTIN ? maxence.fortin@nefermedia.fr

Informations complémentaires : http://www.targedys.com

A propos de l'Inserm :

Créé en 1964, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est le seul organisme public de recherche français entièrement dédié à la santé humaine. Il s'est vu confier, en 2008, la responsabilité d'assurer la coordination stratégique, scientifique et opérationnelle de la recherche biomédicale. Ce rôle central de coordinateur lui revient naturellement par la qualité scientifique de ses équipes mais également par sa capacité à assurer une recherche translationnelle, du laboratoire au lit du patient.

Informations complémentaires : http://www.inserm.fr

A propos d'Inserm Transfert :

Inserm Transfert, filiale privée de l'Inserm, est en charge de la valorisation et des innovations de l'Inserm en santé humaine et favorise les transferts de technologies sur le long terme selon les bonnes pratiques internationales.

Fondée en 2000, Inserm Transfert SA gère sous délégation de service public l'intégralité de la valorisation et du transfert des connaissances issues des laboratoires de recherche de l'Inserm vers le monde industriel, de la déclaration d'invention au partenariat industriel et à la création d'entreprise.

Inserm Transfert propose aussi ses services dans le montage et la gestion de projets nationaux, européens et internationaux, ainsi que l'accompagnement à la valorisation de la recherche clinique.

Dès 2009, Inserm Transfert et l'Inserm se sont dotés d'une capacité d'investissement pour financer la preuve de concept. Dès 2005 a été créé un fonds d'amorçage dédié aux sciences de la vie, Inserm Transfert Initiative.

Contact presse : Ingrid HARGOT - communication@inserm-transfert.fr - Tél. 01-55-03-01-44

Informations complémentaires : http://www.inserm-transfert.fr

A propos du CHU-Hôpitaux de Rouen :

Le CHU-Hôpitaux de Rouen, acteur majeur du territoire normand, a trois missions principales en tant que service public hospitalier : le soin, l'enseignement et la recherche. En 2017, la direction de la Recherche et de l'Innovation du CHU-Hôpitaux de Rouen a enregistré 373 nouvelles études de recherche biomédicale dont notamment 90 dont le promoteur est un établissement de santé extérieur (8 avec le CHU de Lille, 20 avec l'AP-HP...), 24 dont le promoteur est associatif ou académique (ANRS, Unicancer...), 69 dont le promoteur est un industriel (industries du médicament et du dispositif médical) avec 42 contrats uniques de signés. 22 études sont promues par CHU de Rouen dont 11 de catégorie 1 et 159 études observationnelles. Autres chiffres clés : participation à 3 projets européens, 2 257 publications (période 2013-2016), dépositaire de 32 brevets.

A propos de l'Université de Rouen Normandie :

Implantée au coeur de la région Normandie, répartie sur 7 sites, l'Université de Rouen Normandie est un établissement pluridisciplinaire. Elle accueille plus de 29 000 étudiants (21 200 en Licence/IUT, 7 000 en Master, 800 en Doctorat) dans ses 12 composantes pédagogiques. La recherche et l'innovation sont au coeur des missions de l'établissement : près de 1 300 chercheurs et enseignants-chercheurs travaillent dans les 37 laboratoires de l'Université de Rouen Normandie. Cinq pôles thématiques structurent les activités de recherche, qui participent à la dynamisation du tissu économique normand ainsi qu'au rayonnement à l'international par de multiples partenariats.

Contact presse: Maxence FORTIN, maxence.fortin@nefermedia.fr

