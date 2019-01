La première étude de l'OMPI sur les "tendances technologiques" est axée sur l'intelligence artificielle : IBM et Microsoft chefs de file dans ce domaine dans un contexte de recrudescence mondiale de l'activité inventive en matière d'intelligence artificielle





Une nouvelle étude phare de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) fait état de la récente augmentation massive des inventions fondées sur l'intelligence artificielle, les entreprises américaines IBM et Microsoft faisant figure de chefs de file dans ce secteur alors que, ces dernières années, l'intelligence artificielle est passée du domaine du virtuel au marché mondial.

La première publication de la série consacrée par l'OMPI aux "tendances technologiques" définit et mesure les innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec plus de 340 000 demandes de brevet en rapport avec l'intelligence artificielle et 1,6 million d'articles scientifiques publiés depuis l'apparition de l'intelligence artificielle dans les années 1950, la majeure partie des demandes de brevet dans ce domaine ayant été publiées depuis 2013.

Ce tout premier rapport sur les tendances technologiques offre une base d'information commune sur l'intelligence artificielle aux responsables politiques et aux décideurs dans les gouvernements et le monde des affaires, ainsi qu'aux citoyens du monde entier, aux prises avec les ramifications d'une nouvelle technologie susceptible de faire progresser de nombreux secteurs de l'activité économique, sociale et culturelle.

"L'activité en matière de brevets dans le domaine de l'intelligence artificielle augmente rapidement, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à un nombre considérable de nouveaux produits, applications et techniques fondés sur l'intelligence artificielle qui changeront notre vie quotidienne - et qui façonneront également la future interaction humaine avec les machines que nous avons créées", a déclaré le Directeur général de l'OMPI, Francis Gurry.

"Les répercussions de l'intelligence artificielle pour l'avenir du développement humain sont profondes. La première étape pour maximiser les avantages de l'intelligence artificielle de sorte qu'elle profite au plus grand nombre, tout en relevant les défis qu'elle pose sur les plans éthique, juridique et réglementaire, consiste à créer une base factuelle commune pour comprendre l'intelligence artificielle. En présentant le premier de sa série de rapports consacrés aux "tendances technologiques", l'OMPI est heureuse de contribuer à la formulation de projections fondées sur des données probantes, facilitant ainsi l'élaboration de politiques mondiales sur l'avenir de l'intelligence artificielle, sa gestion et le cadre de propriété intellectuelle dans lequel elle s'inscrit", a ajouté M. Gurry.

Le nombre de brevets délivrés dans le domaine de l'intelligence artificielle ne cesse de croître, plus de la moitié des inventions recensées ayant été publiées depuis 2013.

Vingt-six des 30 principaux déposants de demandes de brevet dans le domaine de l'intelligence artificielle sont des entreprises, les quatre autres étant des universités ou des organismes de recherche publics.

L'entreprise américaine IBM détenait le plus grand portefeuille de demandes de brevet dans le domaine de l'intelligence artificielle avec 8290 inventions à la fin de 2016, suivie de Microsoft Corp., qui a également son siège aux États-Unis d'Amérique, avec 5930 inventions. Les trois autres entreprises figurant sur la liste des cinq principales entreprises sont : l'entreprise japonaise Toshiba Corp. (5223), l'entreprise Samsung Group, dont le siège se trouve en République de Corée (5102) et l'entreprise japonaise NEC Group (4406).

Les établissements chinois représentent trois des quatre universités figurant parmi les 30 principaux déposants de demandes de brevet.

