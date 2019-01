Alma, une société de Sisram Medical, annonce le lancement de Soprano Titanium au salon IMCAS à Paris, réinventant une nouvelle fois l'épilation au laser





NUREMBERG, Allemagne, January 31, 2019 /PRNewswire/ --

Alma, l'un des cinq chefs de file mondiaux de solutions esthétiques et médicales basées sur l'énergie, a annoncé aujourd'hui le lancement mondial de la nouvelle plateforme d'épilation, Soprano Titanium, redéfinissant ainsi la formule d'excellence pour l'épilation au laser : vitesse, efficacité et confort.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/812308/Alma_Lasers.jpg )



Soprano Titanium offre une expérience de traitement exceptionnelle ainsi qu'une productivité améliorée pour l'ensemble des parties prenantes : le propriétaire du dispositif, le praticien dispensant le traitement et le patient, grâce à l'association de quatre technologies brevetées supérieures :

3D , l'émission simultanée des trois longueurs d'onde laser les plus efficaces (755 nm, 810 nm et 1 064 nm) ;

, l'émission simultanée des trois longueurs d'onde laser les plus efficaces (755 nm, 810 nm et 1 064 nm) ; Quattro tm, une taille de point extra-large couvrant une vaste surface de 600-900 cm[2], réduisant le temps de traitement de 40 % ;

tm, une taille de point extra-large couvrant une vaste surface de 600-900 cm[2], réduisant le temps de traitement de 40 % ; ICE Plus tm, le système de refroidissement le plus avancé, associant les technologies TEC et de refroidissement d'onduleur afin d'offrir une expérience de traitement inégalée au patient ;

tm, le système de refroidissement le plus avancé, associant les technologies TEC et de refroidissement d'onduleur afin d'offrir une expérience de traitement inégalée au patient ; Smart Clinic, un outil de développement commercial basé sur le cloud, qui améliore les processus de gestion, reflétant la productivité et le statut de la plateforme en temps réel, favorisant l'optimisation et la normalisation et étayant les décisions opérationnelles avec des données et des statistiques authentiques.

Toutes les fonctionnalités supérieures de Soprano Titanium sont améliorées davantage par des doubles connecteurs, permettant une utilisation séquentielle de deux applicateurs distincts, simplifiant et réduisant ainsi les procédures de traitement.

« Nous sommes ravis de lancer notre nouvelle plateforme d'épilation, Soprano Titanium, réinventant la technologie et la pratique d'épilation au laser. Depuis 12 ans, Alma est connue dans le monde entier pour ses technologies d'épilation révolutionnaires, tout d'abord avec l'introduction de la méthode de traitement SHRtm, qui a changé le paradigme de l'industrie, grâce à 3D, la toute première diode associant trois longueurs d'onde dans un seul applicateur, couvrant l'ensemble de l'étendue de l'épilation (compatible avec tous les types de peau, les différentes couleurs de poils et profondeurs des follicules pileux, etc.) et désormais, avec l'introduction des innovations Quattrotm, ICE Plustm et Smart Clinic », a déclaré Lior Dayan, PDG d'Alma.

Soprano Titanium est non seulement un chef-d'oeuvre technologique, c'est aussi une icône en matière de conception, depuis la nouvelle interface graphique jusqu'au nouveau design extérieur. Rejoignez-nous au salon IMCAS à Paris, le 31 janvier, stand n° 107 pour être parmi les premiers à découvrir Soprano Titanium.

À propos d'Alma

Alma est un pionnier mondial des solutions à base de lumière, de laser, de radiofréquence, de plasma et d'ultrasons pour les marchés esthétiques et chirurgicaux. Nous donnons aux praticiens la possibilité de proposer des interventions sûres et efficaces tout en permettant aux patients de bénéficier de technologies et de traitements révolutionnaires et cliniquement prouvés.

https://www.almalasers.com



Pour toute question relative aux médias, veuillez contacter :

ICR Inc.

Jeff Pei

Tél. : +86(10)6583-7514

E-mail : jianfeng.pei@icrinc.com

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 03:00 et diffusé par :