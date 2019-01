Altaaqa Global annonce un changement d'image de marque majeur, une étape transcendante au-delà de l'alimentation en énergie locative





Altaaqa Global Caterpillar Rental Power, un fournisseur mondial de services d'alimentation électrique temporaire, a récemment annoncé avoir réalisé un changement majeur au niveau de son image de marque. La société sera désormais connue sous le nom d'Altaaqa Global Energy Services.

James Shepherd, PDG de la société, a déclaré : "La perspective de l'énergie mondiale a quasiment changé, ainsi soient-elles les exigences des secteurs que nous desservons, tels que l'exploitation minière, la fabrication, le ciment et les services publics. Afin de répondre aux demandes des secteurs et refléter le changement marqué par la proposition commerciale de la société, en présentant des projets à plus long terme, étant un fournisseur de solutions intégrées renouvelables et alternatives, la nouvelle image de marque représente l'orientation stratégique adoptée par la société".

Développant sa portée traditionnelle qui consiste à fournir uniquement des solutions d'alimentation temporaire, Altaaqa Global Energy Services offre désormais des centrales électriques sur contrats flexibles à court, moyen et long terme avec des accords de financement des projets adaptés, y compris le concept de développement BOOT (construire, posséder, exploiter et transférer).

En outre, la société offre désormais des centrales électriques rentables sur commande d'une capacité de plusieurs mégawatts, comprenant une gamme plus étendue de systèmes de production d'énergie, y compris des moteurs alternatifs, des turbines et des technologies hybrides, capables de fonctionner au diesel, au gaz ou au fioul lourd.

"Notre objectif consiste à devenir plus qu'un simple fournisseur de technologie", a déclaré Shepherd. "Concernant notre mission complète, nous cherchons à être attentifs pour répondre aux besoins de nos clients - qui s'avèrent un véritable partenaire stratégique. Nous visons à fournir des services d'énergie complets et fiables de classe mondiale, et surtout, de réaliser un changement marquant pour la société et pour nos parties prenantes".

Majid Zahid, président du groupe Energy au groupe Zahid, un conglomérat industriel mondial et la société mère de l'entreprise, a ajouté : "Avec cette nouvelle image de marque, nous ne redéfinissons pas seulement notre identité, mais nous incitons également au changement et assumons un rôle pionnier pour entrevoir l'avenir du secteur de l'énergie".

L'éthique du groupe Zahid est toujours fondée sur l'intégrité, l'engagement, le travail acharné et l'expertise, des valeurs qui nous ont permis de prospérer depuis plus de 100 ans. Nous sommes fiers des relations que nous établissons avec nos clients et partenaires, ainsi que les progrès sociaux et économiques auxquels nous incitons à réaliser grâce à nos produits et services".

Le changement de l'image de marque conçoit une refonte complète du logo, des graphiques, des communications et de la correspondance de la société. Le nouveau site électronique de la société sera lancé à la fin du mois de janvier.

